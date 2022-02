mavonEditor

Install mavon-editor (安装)

$ npm install mavon-editor

Use (如何引入)

index.js :

import Vue from 'vue' import mavonEditor from 'mavon-editor' import 'mavon-editor/dist/css/index.css' Vue.use(mavonEditor) new Vue({ 'el' : '#main' , data() { return { value : '' } } })

index.html

< div id = "main" > < mavon-editor v-model = "value" /> </ div >

如何在nuxt.js 中使用

首先在工程目录plugins 下新建 vue-mavon-editor.js import Vue from 'vue'; import mavonEditor from 'mavon-editor'; import 'mavon-editor/dist/css/index.css';

Vue.use(mavonEditor);

> 然后在nuxt.config.js 中添加plugins配置 ```javascript plugins: [ ... { src: '@/plugins/vue-mavon-editor' , ssr: false } ],

最后一步在页面或者组件中引入 <template> <div class="mavonEditor"> <no-ssr> <mavon-editor :toolbars="markdownOption" v-model="handbook"/> </no-ssr> </div> </template> <script> export default { data() { return { markdownOption: { bold: true, // 粗体 ... // 更多配置 }, handbook: "#### how to use mavonEditor in nuxt.js" }; } }; </script>

> [更多引入方式点击这里...](./doc/cn/use.md) > [如何获取并设置markdown-it对象...](./doc/cn/markdown.md) | name 名称 | type 类型 | default 默认值 | describe 描述 | | ------------ | :-----: | :---------: | ---------------------------------------- | | value | String | | 初始值 | | language | String | zh-CN | 语言选择,暂支持 zh-CN: 简体中文, zh-TW: 正体中文 , en: 英文 , fr: 法语, pt-BR: 葡萄牙语, ru: 俄语, de: 德语, ja: 日语 | | fontSize | String | 14px | 编辑区域文字大小 | | scrollStyle | Boolean | true | 开启滚动条样式(暂时仅支持chrome) | | boxShadow | Boolean | true | 开启边框阴影 | | boxShadowStyle | String | 0 2px 12px 0 rgba(0, 0, 0, 0.1) | 边框阴影样式 | | transition | Boolean | true | 是否开启过渡动画 | | toolbarsBackground | String | #ffffff | 工具栏背景颜色 | | previewBackground | String | #fbfbfb | 预览框背景颜色 | | subfield | Boolean | true | true: 双栏(编辑预览同屏), false: 单栏(编辑预览分屏) | | defaultOpen | String | | 在单栏(`subfield=false`)时默认展示区域.<br/> edit: 默认展示编辑区域,<br/> preview: 默认展示预览区域 <br/> 其他 = edit | | placeholder | String | 开始编辑... | 输入框为空时默认提示文本 | | editable | Boolean | true | 是否允许编辑 | | codeStyle | String | code-github | markdown样式: 默认github, [可选配色方案](./src/lib/core/hljs/lang.hljs.css.js) | | toolbarsFlag | Boolean | true | 工具栏是否显示 | | navigation | Boolean | false | 默认展示目录 | | shortCut | Boolean | true | 是否启用快捷键 | | autofocus | Boolean | true | 自动聚焦到文本框 | | ishljs | Boolean | true | 代码高亮 | | imageFilter | function | null | 图片过滤函数,参数为一个`File Object`,要求返回一个`Boolean`, `true`表示文件合法,`false`表示文件不合法 | | imageClick | function | null | 图片点击事件,默认为预览,可覆盖 | | tabSize | Number | \t | tab转化为几个空格,默认为\t | | html | Boolean | true | 启用HTML标签,因为历史原因这个标记一直默认为true,但建议不使用HTML标签就关闭它,它能彻底杜绝安全问题。 | | xssOptions | Object | {} | xss规则配置, 默认开启,设置false可以关闭,开启后会对HTML标签进行过滤,默认过滤所有HTML标签属性,建议按需配置白名单减少被攻击的可能。<br/>- 自定义规则参考: [https://jsxss.com/zh/options.html](https://jsxss.com/zh/options.html)<br/>- 参考DEMO: [dev-demo](./src/dev/editor.vue) | | toolbars | Object | 如下例 | 工具栏 | 默认工具栏按钮全部开启, 传入自定义对象,可以选择启用部分按钮 ```javascript / * 例如: { bold: true, // 粗体 italic: true,// 斜体 header: true,// 标题 } 此时, 仅仅显示此三个功能键 * / toolbars: { bold: true, // 粗体 italic: true, // 斜体 header: true, // 标题 underline: true, // 下划线 strikethrough: true, // 中划线 mark: true, // 标记 superscript: true, // 上角标 subscript: true, // 下角标 quote: true, // 引用 ol: true, // 有序列表 ul: true, // 无序列表 link: true, // 链接 imagelink: true, // 图片链接 code: true, // code table: true, // 表格 fullscreen: true, // 全屏编辑 readmodel: true, // 沉浸式阅读 htmlcode: true, // 展示html源码 help: true, // 帮助 / * 1.3.5 * / undo: true, // 上一步 redo: true, // 下一步 trash: true, // 清空 save: true, // 保存(触发events中的save事件) / * 1.4.2 * / navigation: true, // 导航目录 / * 2.1.8 * / alignleft: true, // 左对齐 aligncenter: true, // 居中 alignright: true, // 右对齐 / * 2.2.1 * / subfield: true, // 单双栏模式 preview: true, // 预览 }

.mavonEditor { width: 100%; height: 100%; }

如果需要自定义添加工具栏按钮,可以通过以下方式

<mavon-editor> < template slot = "left-toolbar-before" > < button type = "button" @ click = "$click('test')" class = "op-icon fa fa-mavon-align-left" aria-hidden = "true" title = "自定义" > </ button > </ template > < template slot = "left-toolbar-after" > < button type = "button" @ click = "$click('test')" class = "op-icon fa fa-mavon-align-left" aria-hidden = "true" title = "自定义" > </ button > </ template > < template slot = "right-toolbar-before" > < button type = "button" @ click = "$click('test')" class = "op-icon fa fa-mavon-align-left" aria-hidden = "true" title = "自定义" > </ button > </ template > < template slot = "right-toolbar-after" > < button type = "button" @ click = "$click('test')" class = "op-icon fa fa-mavon-align-left" aria-hidden = "true" title = "自定义" > </ button > </ template > </ mavon-editor >

events 事件绑定

name 方法名 params 参数 describe 描述 change String: value , String: render 编辑区发生变化的回调事件(render: value 经过markdown解析后的结果) save String: value , String: render ctrl + s 的回调事件(保存按键,同样触发该回调) fullScreen Boolean: status , String: value 切换全屏编辑的回调事件(boolean: 全屏开启状态) readModel Boolean: status , String: value 切换沉浸式阅读的回调事件(boolean: 阅读开启状态) htmlCode Boolean: status , String: value 查看html源码的回调事件(boolean: 源码开启状态) subfieldToggle Boolean: status , String: value 切换单双栏编辑的回调事件(boolean: 双栏开启状态) previewToggle Boolean: status , String: value 切换预览编辑的回调事件(boolean: 预览开启状态) helpToggle Boolean: status , String: value 查看帮助的回调事件(boolean: 帮助开启状态) navigationToggle Boolean: status , String: value 切换导航目录的回调事件(boolean: 导航开启状态) imgAdd String: filename, File: imgfile 图片文件添加回调事件(filename: 写在md中的文件名, File: File Object) imgDel String: filename 图片文件删除回调事件(filename: 写在md中的文件名)

代码高亮

如不需要hightlight代码高亮显示,你应该设置ishljs为false

开启代码高亮props

<!-- ishljs默认为true --> <mavon-editor :ishljs="true"></mavon-editor>

为优化插件体积,从v2.4.2起以下文件将默认使用 cdnjs 外链:

highlight.js

github-markdown-css

katex (v2.4.7)

代码高亮 highlight.js 中的语言解析文件和代码高亮样式将在使用时按需加载. github-markdown-css 和 katex 仅会在 mounted 时加载

Notice: 可选配色方案 和 支持的语言 是从 highlight.js/9.12.0 导出的

图片上传

<template> <mavon-editor ref=md @imgAdd="$imgAdd" @imgDel="$imgDel"></mavon-editor> </template> <script> export default { methods: { // 绑定@imgAdd event $imgAdd(pos, $file){ // 第一步.将图片上传到服务器. var formdata = new FormData(); formdata.append('image', $file); axios({ url: 'server url', method: 'post', data: formdata, headers: { 'Content-Type': 'multipart/form-data' }, }).then((url) => { // 第二步.将返回的url替换到文本原位置![...](0) -> ![...](url) /** * $vm 指为mavonEditor实例,可以通过如下两种方式获取 * 1. 通过引入对象获取: `import {mavonEditor} from ...` 等方式引入后,`$vm`为`mavonEditor` * 2. 通过$refs获取: html声明ref : `<mavon-editor ref=md ></mavon-editor>,`$vm`为 `this.$refs.md` */ $vm.$img2Url(pos, url); }) } } } </script>

注

默认大小样式为 min-height: 300px , min-width: 300px 可自行覆盖

基础z-index: 1500

仅用作展示可以设置props: toolbarsFlag: false , subfield: false, defaultOpen: "preview"

快捷键

key keycode 功能 F8 119 开启/关闭导航 F9 120 预览/编辑切换 F10 121 开启/关闭全屏 F11 122 开启/关闭阅读模式 F12 123 单栏/双栏切换 TAB 9 缩进 CTRL + S 17 + 83 触发保存 CTRL + D 17 + 68 删除选中行 CTRL + Z 17 + 90 上一步 CTRL + Y 17 + 89 下一步 CTRL + BreakSpace 17 + 8 清空编辑 CTRL + B 17 + 66 **加粗** CTRL + I 17 + 73 *斜体* CTRL + H 17 + 72 # 标题 CTRL + 1 17 + 97 or 49 # 标题 CTRL + 2 17 + 98 or 50 ## 标题 CTRL + 3 17 + 99 or 51 ### 标题 CTRL + 4 17 + 100 or 52 #### 标题 CTRL + 5 17 + 101 or 53 ##### 标题 CTRL + 6 17 + 102 or 54 ###### 标题 CTRL + U 17 + 85 ++下划线++ CTRL + M 17 + 77 ==标记== CTRL + Q 17 + 81 > 引用 CTRL + O 17 + 79 1. 有序列表 CTRL + L 17 + 76 [链接标题](链接地址) CTRL + ALT + S 17 + 18 + 83 ^上角标^ CTRL + ALT + U 17 + 18 + 85 - 无序列表 CTRL + ALT + C 17 + 18 + 67 ``` 代码块 CTRL + ALT + L 17 + 18 + 76 ![图片标题](图片链接) CTRL + ALT + T 17 + 18 + 84 表格 CTRL + SHIFT + S 17 + 16 + 83 ~下角标~ CTRL + SHIFT + D 17 + 16 + 68 ~~中划线~~ CTRL + SHIFT + C 17 + 16 + 67 居中 CTRL + SHIFT + L 17 + 16 + 76 居左 CTRL + SHIFT + R 17 + 16 + 82 居右 SHIFT + TAB 16 + 9 取消缩进

Dependencies (依赖)

Markdown 语法拓展

License (证书)

mavonEditor is open source and released under the MIT License.

Copyright (c) 2017 hinesboy