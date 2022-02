npm i ajax-js / yarn add ajax-js

整理ajax设计方案原因如下

从资源合理利用的角度以及网站优化角度去想,每次为了那几个功能,去引用一个框架,不划算 拜读了w3c的ajax的设计方案,包括level1和level2的规范,有种豁然开朗的感觉 有朋友遇到ajax的跨域方案,各种纠结在心里,导致内心不能舒畅 自己的框架底层也要需要用到ajax的基础功能,(get post请求,对于level2的上传暂时没用到) 最关键的也是之前对这块概念十分模糊,所以开始整理ajax这块的设计方案

一些概念

浏览器的同源策略:浏览器最基本的安全功能,同源是指,域名,协议,端口相同(所以我写的接口部署端口分别为1122和2211即不是同源,属于跨域)

ajax:是一种技术方案,依赖的是CSS/HTML/Javascript,最核心依赖是浏览器提供的XMLHttpRequest对象,这个对象使得浏览器可以发出HTTP请求与接收HTTP响应。

nginx:是一个高性能的HTTP和反向代理服务器

IIS:微软开发的的服务器,window系统自带

XMLHttpRequest 兼容性如下:

XMLHttpRequest Level 1主要存在以下缺点: 受同源策略的限制,不能发送跨域请求; 不能发送二进制文件(如图片、视频、音频等),只能发送纯文本数据; 发送和获取数据的过程中,无法实时获取进度信息,只能判断是否完成;

XMLHttpRequest Level 2中新增了以下功能: 可以发送跨域请求,在服务端允许的情况下; 支持发送和接收二进制数据; 新增formData对象,支持发送表单数据; 发送和获取数据时,可以获取进度信息; 可以设置请求的超时时间;



开始准备

纯前端代码

nginx反向代理服务器(前后端分离用)

后台2套接口(端口:1122,端口:2211) PS:一份必须支持跨域请求

IIS服务器(部署后台接口)

chrome插件postman(接口测试)

IE、chrome、firefox、Opera、safari、edge 6大浏览器,做兼容性测试

XMLHttpRequest发送请求步骤

实例化XMLHttpRequest对象(IE8-9是微软封装的ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP'))获得一个实例 通过实例open一个请求,设置发送类型和接口以及同异步 如有需要配置报文,以及各种事件(success,error,timeout等) 调用实例的send方法,发送http/https的请求 服务器回调,客户端接收,并做响应处理

关键代码

var ajaxSetting = tool.checkParam(options), sendData = '' ; var xhr = tool.createXhrObject(); xhr.overrideMimeType ? (xhr.overrideMimeType( "text/javascript" )) : ( null ); xhr.onload === undefined ? (xhr.xhr_ie8 = true ) : (xhr.xhr_ie8 = false ); if (ajaxSetting.data) { switch (ajaxSetting.contentType) { case '' : tool.each(tool.MergeObject(ajaxSetting.data, ajaxSetting.publicData), function ( item, index ) { sendData += (index + "=" + item + "&" ) }); sendData = sendData.slice( 0 , -1 ); ajaxSetting.requestHeader[ 'Content-Type' ] = 'application/x-www-form-urlencoded' break case 'json' : sendData = JSON .stringify(tool.MergeObject(ajaxSetting.data, ajaxSetting.publicData)) ajaxSetting.requestHeader[ 'Content-Type' ] = 'application/json' break case 'form' : if (!tool.isEmptyObject(ajaxSetting.publicData)) { tool.each(ajaxSetting.publicData, function ( item, index ) { ajaxSetting.data.append(index, item) }) } sendData = ajaxSetting.data break } sendData = ajaxSetting.transformRequest(sendData) if (ajaxSetting.type === 'get' ) { xhr.open(ajaxSetting.type, tool.checkRealUrl(ajaxSetting) + '?' + sendData, ajaxSetting.async) } else { xhr.open(ajaxSetting.type, tool.checkRealUrl(ajaxSetting), ajaxSetting.async) } } else { xhr.open(ajaxSetting.type, ajaxSetting.baseURL + ajaxSetting.url, ajaxSetting.async) } xhr.responseType = ajaxSetting.responseType; ajaxSetting.async ? (xhr.timeoutEvent = ajaxSetting.timeout) : ( null ); tool.each(ajaxSetting.requestHeader, function ( item, index ) { xhr.setRequestHeader(index, item) }); xhr.onload = function ( e ) { if ( this .status == 200 || this .status == 304 ) { if (ajaxSetting.responseType === 'json' ) { if ( isNaN (tool.getIEVersion())) { ajaxSetting.successEvent(ajaxSetting.transformResponse(xhr.response)); } else { ajaxSetting.successEvent(ajaxSetting.transformResponse( JSON .parse(xhr.responseText))); } } else { ajaxSetting.successEvent(ajaxSetting.transformResponse(xhr.response)); } } else { ajaxSetting.errorEvent(e.currentTarget.status, e.currentTarget.statusText); } }; xhr.onreadystatechange = function ( ) { switch (xhr.readyState) { case 1 : break ; case 2 : break ; case 3 : break ; case 4 : if (xhr.xhr_ie8) { if (xhr.status == 200 || xhr.status == 304 ) { if (ajaxSetting.responseType == "json" ) { ajaxSetting.successEvent(ajaxSetting.transformResponse( JSON .parse(xhr.responseText))) } } } break ; } ; }; xhr.ontimeout = function ( e ) { ajaxSetting.timeoutEvent( "000000" , e ? (e.type) : ( "timeoutEvent" )); xhr.abort(); }; xhr.onerror = function ( e ) { ajaxSetting.errorEvent(e) }; xhr.send(ajaxSetting.type === 'get' ? '' : sendData);

测试代码

前端同源测试代码

ajax.post( "/api/ajax1/ajaxT1/" ,{ "name" : "测试异步post请求" , "age" : "success" }, function ( data ) {alert(data)});

前端跨域测试代码

ajax.post( "http://192.168.0.3:2211/api/weixin/ajaxT2/" ,{ "name" : "测试跨域post请求" , "age" : "success" }, function ( data ) {alert(data)});

后端跨域接口代码

[Route( "ajaxT2" )] public String kuaAjaxT2([FromBody]TModule module ) { String result = "跨域post传输成功:" + module .name+ "-" + module .age; return result; }

后端同源测试代码

[Route( "ajaxT2" )] public String GetkuaAjaxT1( string name, string age) { String result = "1J跨域成功:" + name + "-" + age; return result; }

同源测试

chrome

firefox

opera

safari

edge

跨域测试

chrome

firefox

opera

safari

edge

1.4 版本更新 --- 轮询技术的实现(需要后台接口支持)

longPolling : function ( type, url, data, successEvent, timeFrequency, errorEvent, timeoutEvent ) { var ajaxParam = { type : type, url : url, data : data, successEvent : function ( dateCall ) { successEvent(dateCall, this ); if (! this .stop) { setTimeout( function ( ) { tempObj.longPolling(type, url, data, successEvent, timeFrequency, errorEvent, timeoutEvent); }, timeFrequency); } ; }, errorEvent : errorEvent, timeoutEvent : function ( ) { timeoutEvent(); setTimeout( function ( ) { tempObj.longPolling(type, url, data, successEvent, timeFrequency, errorEvent, timeoutEvent) }, timeFrequency); } }; ajax.common(ajaxParam); },

考虑到业务需求 聊天系统会要一直需求轮询,不间断的向后台使用数据,所以isAll = true

等待付款业务只需要得到后台一次响应是否支付成功,所以使用回调参数中的第二个参数的stop属性,结束轮询

1.5.0版本更新 --- ajax的上传文件技术

upload: function (url, fileSelector, size, fileType, successEvent, errorEvent, timeoutEvent) { var formdata = new FormData(), fileNode = document.querySelector(fileSelector), fileCount = fileNode.files.length, data = {}, result = {}; //以下为上传文件限制检查 if (fileCount > 0 ) { tool. each ( Array .prototype. slice . call (fileNode.files), function ( value ) { //检查文件大小 if ( value .size > size) { result["status"] = 1 ; result["errMsg"] = "超出文件限制大小"; } else { if (fileType != "*") { //检查文件格式.因为支持formdata,自然支持数组的indexof(h5) if (fileType.indexOf( value . type ) === -1 ) { result["status"] = 2 ; result["errMsg"] = "非允许文件格式"; } else { formdata.append( value .name, value ); } ; } else { formdata.append( value .name, value ); } } ; }); } else { result["status"] = 0 ; result["errMsg"] = "请选择文件"; } ; if (result.status !== undefined) return result; //如果有错误信息直接抛出去,结束运行 var ajaxParam = { type : "post", url: url, data: formdata, contentType: 'form' , successEvent: successEvent, errorEvent: errorEvent, timeoutEvent: timeoutEvent }; ajax.common(ajaxParam); },

如果想要看文件上传具体内容和测试各种结果,请转到这片博客:http://www.cnblogs.com/GerryOfZhong/p/6274536.html

upload_big : function ( url, fileSelector, cutSize, fileType, successEvent, progressEvent, errorEvent, timeoutEvent ) { var file = document .querySelector(fileSelector).files, result = {}; if (file.length === 1 ) { if (fileType != "*" ) { if (fileType.indexOf(file.type) === -1 ) { result[ "status" ] = 1 ; result[ "errMsg" ] = "非允许文件格式" ; } } } else { result[ "status" ] = 0 ; result[ "errMsg" ] = "请选择文件/只能上传一个文件" ; } ; if (result.status !== undefined ) return result; if (file[ 0 ].size > cutSize) { var fileArr = tool.cutFile(file[ 0 ], cutSize); cutFile_upload(fileArr); } else { var fileForm = new FormData(); fileForm.append( "name" , file[ 0 ].name); fileForm.append( "file" .name, file[ 0 ]); fileForm.append( "count" , 1 ); fileForm.append( "cutSize" , cutSize); var ajaxParam = { type : "post" , url : url, data : fileForm, contentType : 'form' , successEvent : function ( data ) { successEvent(data); progressEvent( 1 , 1 ); }, errorEvent : errorEvent, timeoutEvent : timeoutEvent }; ajax.common(ajaxParam); } ; function cutFile_upload ( fileArr, count ) { var formData = new FormData(); if (count == undefined ) { count = 0 ; formData.append( "name" , fileArr[ 0 ].name); formData.append( "file" .name, fileArr[ 0 ].file); } else { if (count === fileArr.length - 1 ) { formData.append( "isLast" , "true" ) } ; formData.append( "name" , fileArr[count].name); formData.append( "file" .name, fileArr[count].file); } formData.append( "count" , count); formData.append( "cutSize" , cutSize); ; var ajaxParam = { type : "post" , url : url, data : formData, contentType : 'form' , successEvent : function ( data ) { progressEvent(count + 1 , fileArr.length); var currCount = Number (data); if (currCount) { if (currCount != fileArr.length) { cutFile_upload(fileArr, currCount); } ; } ; successEvent(data); }, errorEvent : errorEvent, timeoutEvent : timeoutEvent }; ajax.common(ajaxParam); } }

如果想要看文件上传具体内容和测试各种结果,请转到这片博客:http://www.cnblogs.com/GerryOfZhong/p/6295211.html

备注:ajax的上传技术,在es5+之后支持,浏览器的兼容性就是除了IE10以下,大部分都支持了

如果想要看文件上传具体内容和测试各种结果,请转到这片博客:http://www.cnblogs.com/GerryOfZhong/p/7096792.html

由于内容比较多,比较难粘贴代码,如果想要看具体内容和测试各种结果,请转到博客

博客园:http://www.cnblogs.com/GerryOfZhong/p/7575820.html

知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/29640921

此次对于请求的错误监控进行了搜集,前端的负载均衡,将流量打到不同的服务器上,以及在请求宕机之后的备份切换 每次迭代都会对新的代码做测试讲解,所以篇幅比较多,so

博客园:https://www.cnblogs.com/GerryOfZhong/p/9245510.html

知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/38685979

本次包括了设计阶段,摸索阶段,实现阶段,最后全面覆盖测试阶段(包括数据搜集清洗),还有与主流前端通信框架进行对比PK阶段。

博客园:https://www.cnblogs.com/GerryOfZhong/p/9630569.html

知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/44477183

1.9.1版本更新 --- 增加了文档支持

本地仅增加了文档的支持,请移步ajax-api/api.md 查看

1.9.2版本更新 --- 完善Promise A+规范,增加mock数据功能

本次包括完善了整个Promise A+ 规范,实现了ES6全部功能,以及增加了ajax库支持mock数据的能力。

博客园:https://www.cnblogs.com/GerryOfZhong/p/10726306.html

知乎:https://zhuanlan.zhihu.com/p/44477183

全局配置参数 -- ajax.config

get请求 -- ajax.get

post请求 -- ajax.post

postForm请求 -- ajax.postFormData

获取blob数据集 -- ajax.obtainBlob

轮询请求 -- ajax.longPolling

上传文件请求 -- ajax.upload

大文件切割上传请求 -- ajax.upload_big

通用配置请求 -- ajax.common

版本更新介绍

跨域不需要在前端设置跨域请求报文头,现已删除 ==>author:keepfool from cnblog 更新tool一些方法,拥抱es5+新技术 ==>author:pod4g from github 删除头部参数中的跨域参数设置 ==>author:wYhooo from github 集成ajax的轮询技术 集成ajax的上传文件技术,也更新了一些原来的代码

a. 增加FormData数据传输方法

b. 新增各种类型判断方法判断类型

c. 更新each方法,判断如果传入参数obj为数组而且浏览器支持es5的新特性直接用数组的forEach方法 更新bug,更细ajax默认值相互影响问题,调试ajax长轮询bug 集成promise规范,更优雅操作异步 全局配置、请求格式拓展和优化、请求二进制类型、浏览器错误搜集以及npm打包发布



程序员的小笑话

个人介绍