Neat npm插件已发布，commonJs下可以安装使用：npm install neat-js
Neat用jQuery 10%的代码量实现了其80%的功能，它是一个小巧的，兼容大多数jQuery Api的javascript库。
Neat 官网地址：Neat.js官网
您有两种方式可以使用neat
CDN引入
<script src="https://unpkg.com/neat-js/dist/neat.min.js"></script>
node环境下使用方式如下：
npm install neat-js
var $= require("neat-js")
$(function(){
console.log($("li"))
})
注：
Neat借鉴了很多jQuery优秀的思想，为了使jQuery 使用者平滑过渡到neat，并同时向jQuery致敬，Neat大多数接口兼容jQuery，包括我们习惯并喜欢的$符。但是，Neat本身的定位并不是做移动端的jQuery，事实上，jQuery 3.0也是专门针对现代浏览器的，Neat和jQuery的区别主要有以下几点：
更详细的对比
这个问题可以参见jQuery与两者的对比，详情可以谷歌。简单来说，React只是一个view层，引入虚拟dom的概念，而neat是直接对dom进行操作，优点是灵活，但缺点是性能，neat同时包含了数据层（ajax），并支持promise，当然，react可以服务端渲染，也有很多配套的数据组件。angular 是一个mvvc框架，数据驱动，本身比较重，如果用了angular就尽量遵守它那一套吧。
vue核心也是一个view层，不包括数据获取和touch事件，neat正好弥补了这两个，当然，vue2.0也引入了虚拟dom的概念，所以neat在配合vue使用时不建议过多的使用dom操作，getter方法却十分有用，比如text(),attr()，vue实例中有一个dom的引用$el，有些时候你可以通过neat实现一些vue实现起来比较麻烦的事，比如动态获取html属性、实现事件代理等。
您可以在github上创建一个issue,或者直接email: duwen32767@163.com， Thanks！