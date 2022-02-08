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ailearning

by apachecn
2021.907.0 (see all)

AiLearning：数据分析+机器学习实战+线性代数+PyTorch+NLTK+TF2

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AI learning

协议：CC BY-NC-SA 4.0

一种新技术一旦开始流行，你要么坐上压路机，要么成为铺路石。——Stewart Brand

公告

⚠⚠⚠此项目已正式封板⚠⚠⚠

ApacheCN 的 AI 相关项目告一段落，请大家关注我们的其他计划，例如：

DOCX：开放共享科研记录行动倡议

我们积极响应科研开源计划（DOCX）。如今开源不仅仅是开放源码，还包括数据集、模型、教程和实验记录。我们也在探讨其它类别的开源方案和协议。

希望大家了解这个倡议，把这个倡议与自己的兴趣点结合，做点力所能及的事情。每个人的微小的贡献，汇聚在一起就是整个开源生态。

下载

Docker

docker pull apachecn0/ailearning
docker run -tid -p <port>:80 apachecn0/ailearning
# 访问 http://localhost:{port} 查看文档

PYPI

pip install apachecn-ailearning
apachecn-ailearning <port>
# 访问 http://localhost:{port} 查看文档

NPM

npm install -g ailearning
ailearning <port>
# 访问 http://localhost:{port} 查看文档

组织介绍

我们是布客（iBooker），一个大型开源社区、自媒体和网赚社区，旗下 QQ 群共一万余人，订阅用户至少一万人。Github Star 数量超过 60k 个，在所有 Github 组织中排名前 100。旗下所有网站日 uip 超过 4k，Alexa 排名的峰值为 20k。我们的核心成员拥有 CSDN 博客专家简书程序员优秀作者认证。我们建立了公益性文档和教程翻译项目 ApacheCN

与商业组织不同，我们并不会追逐热点，或者唯利是图。作为公益组织，我们将完成项目放在首要位置，并有足够时间把项目打磨到极致。我们希望做出广大 AI 爱好者和个人开发者真正需要的东西，打造真正有价值的长尾作品。

  • We are ApacheCN Open Source Organization, not ASF! We are fans of AI, and have no relationship with ASF!
  • 合作 or 侵权，请联系 apachecn@163.com | 请抄送一份到 wizard.z@foxmail.com

参考

致谢

最近无意收到群友推送的链接，发现得到大佬高度的认可，并在热心的推广。在此感谢:

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Tim NjagiNairobi, Kenya176 Ratings0 Reviews
Full-stack web developer Front-end: AngularJS, ReactJS, Backend: NodeJS
12 days ago
PedjPedj19 Ratings0 Reviews
2 months ago
JonHollister70 Ratings0 Reviews
2 months ago
Bulmaro ArellanoMéxico52 Ratings0 Reviews
Fullstack Javascript Dev | PHP Laravel developer | Platzi Master Student
3 months ago
The Mogul Dev226 Ratings0 Reviews
Developer, Designer, Student.
3 months ago

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