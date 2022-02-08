



公告

⚠⚠⚠此项目已正式封板⚠⚠⚠

ApacheCN 的 AI 相关项目告一段落，请大家关注我们的其他计划，例如：

我们积极响应科研开源计划（DOCX）。如今开源不仅仅是开放源码，还包括数据集、模型、教程和实验记录。我们也在探讨其它类别的开源方案和协议。

希望大家了解这个倡议，把这个倡议与自己的兴趣点结合，做点力所能及的事情。每个人的微小的贡献，汇聚在一起就是整个开源生态。

下载

Docker

docker pull apachecn0/ailearning docker run -tid -p <port>: 80 apachecn0/ailearning

PYPI

pip install apachecn-ailearning apachecn-ailearning <port>

NPM

npm install -g ailearning ailearning <port>

组织介绍

We are ApacheCN Open Source Organization, not ASF! We are fans of AI, and have no relationship with ASF!

合作 or 侵权，请联系 apachecn@163.com | 请抄送一份到 wizard.z@foxmail.com

参考

致谢

最近无意收到群友推送的链接，发现得到大佬高度的认可，并在热心的推广。在此感谢:

赞助我们