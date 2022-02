After

Invoke callback after n calls

Status: production ready

Example

var after = require ( "after" ) var db = require ( "./db" ) var updateUser = function ( req, res ) { var next = after( 2 , updateUser) var results = {} getJSONBody(req, res, function ( err, body ) { if (err) return next(err) results.body = body next( null , results) }) getSessionUser(req, res, function ( err, user ) { if (err) return next(err) results.user = user next( null , results) }) function updateUser ( err, result ) { if (err) { res.statusCode = 500 return res.end( "Unexpected Error" ) } if (!result.user || result.user.role !== "admin" ) { res.statusCode = 403 return res.end( "Permission Denied" ) } db.put( "users:" + req.params.userId, result.body, function ( err ) { if (err) { res.statusCode = 500 return res.end( "Unexpected Error" ) } res.statusCode = 200 res.end( "Ok" ) }) } }

Naive Example

var after = require ( "after" ) , next = after( 3 , logItWorks) next() next() next() function logItWorks ( ) { console .log( "it works!" ) }

Example with error handling

var after = require ( "after" ) , next = after( 3 , logError) next() next( new Error ( "oops" )) next() function logError ( err ) { console .log(err) }

Installation

npm install after

Tests

npm test

