Installation

npm install --save aes-decrypter

Also available to install globally:

npm install --global aes-decrypter

The npm installation is preferred, but Bower works, too.

bower install --save aes-decrypter

Usage

To include decrypter on your website or npm application, use any of the following methods.

var Decrypter = require ( 'aes-decrypter' ).Decrypter; var fs = require ( 'fs' ); var keyContent = fs.readFileSync( 'something.key' ); var encryptedBytes = fs.readFileSync( 'somithing.txt' ); var keyContent = fs.readFileSync(keyFile); var view = new DataView (keyContent.buffer); var key.bytes = new Uint32Array ([ view.getUint32( 0 ), view.getUint32( 4 ), view.getUint32( 8 ), view.getUint32( 12 ) ]); key.iv = new Uint32Array ([ 0 , 0 , 0 , 0 ]); var d = new Decrypter( encryptedBytes, key.bytes, key.iv, function ( err, decryptedBytes ) { });

Apache-2.0. Copyright (c) Brightcove, Inc.