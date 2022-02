address

Get current machine IP, MAC and DNS servers.

DNS servers receive from /etc/resolv.conf .

Install

$ npm install address

Usage

Get IP is sync and get MAC is async for now.

var address = require ( 'address' ); address.ip(); address.ipv6(); address.mac( function ( err, addr ) { console .log(addr); }); address.ip( 'lo' ); address.mac( 'vboxnet' , function ( err, addr ) { console .log(addr); });

Get all addresses: IPv4, IPv6 and MAC

address( function ( err, addrs ) { console .log(addrs.ip, addrs.ipv6, addrs.mac); }); address( 'vboxnet' , function ( err, addrs ) { console .log(addrs.ip, addrs.ipv6, addrs.mac); });

Get an interface info with family

address.interface( 'IPv4' , 'eth1' );

Get DNS servers

address.dns( function ( err, addrs ) { console .log(addrs); });

benchmark

run $ npm run benchmark

18 ,929 op/s » 17 ,622 op/s » 16 ,347 op/s » 11 ,906 op/s »

License

MIT