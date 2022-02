Add or remove event listeners in IE8+ / modern browsers.

var events = require ( 'add-event-listener' ) var el = document .getElementById( '#anything' ) events.addEventListener(el, 'click' , function ( ev ) { events.removeEventListener(el, 'click' , arguments .callee) }) var add = require ( 'add-event-listener' ) add(el, 'click' , function ( ev ) { })

API

require('add-event-listener') -> Function addEventListener

This package exports addEventListener (with a polyfill for attachEvent ).

addEventListener and removeEventListener are available as properties on the export.

addEventListener(element, eventName, listener, useCapture=false|options?) -> undefined

Adds an event listener to an element. On IE<9, uses attachEvent . WARNING: If useCapture is true and this function is run on IE8, an exception will be thrown (since event capturing cannot be emulated.)

removeEventListener(element, eventName, listener, useCapture=false|options?) -> undefined

Remove an event listener from an element.

MIT Licensed