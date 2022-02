ActiveCampaign Node.js API wrapper

Official Node.js wrapper for the ActiveCampaign API.

Installation

Install using NPM:

npm install activecampaign

If you don't use NPM, try this:

git clone git://github.com/ActiveCampaign/activecampaign-api-nodejs.git activecampaign

Requirements

Valid ActiveCampaign hosted account.

Example Usage

var ActiveCampaign = require ( "activecampaign" ); var ac = new ActiveCampaign( "https://ACCOUNT.api-us1.com" , {{KEY}}); ac.credentials_test().then( function ( result ) { if (result.success) { } else { } }, function ( result ) { }); var account_view = ac.api( "account/view" , {}); account_view.then( function ( result ) { console .log(result); }, function ( result ) { }); var contact_exists = ac.api( "contact/view?email=test@example.com" , {}); contact_exists.then( function ( result ) { console .log(result); }, function ( result ) { }); var list = { name : "List 3" , sender_name : "My Company" , sender_addr1 : "123 S. Street" , sender_city : "Chicago" , sender_zip : "60601" , sender_country : "USA" }; var list_add = ac.api( "list/add" , list); list_add.then( function ( result ) { console .log(result); }, function ( result ) { });

Full Documentation

View our full API documentation.

Reporting Issues

We'd love to help if you have questions or problems. Report issues using the Github Issue Tracker or email help@activecampaign.com.