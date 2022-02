JSX support for Acorn Walk.

Install

npm install acorn-jsx-walk

Example

const acorn = require ( 'acorn' ) const jsx = require ( 'acorn-jsx' ) const parser = acorn.Parser.extend(jsx()) const walk = require ( 'acorn-walk' ) const { extend } = require ( 'acorn-jsx-walk' ) extend(walk.base) const source = ` const a = 2 const fn = () => { const el = <div>Hello world!</div> return el } ` const ast = parser.parse(source) walk.simple(ast, { JSXElement(node) { console .log( `Found a ${node.type} !` ) }, })

Copyright 2019 Contributors

Open source under the MIT License.

Special thanks to @sderosiaux and @adrianheine.