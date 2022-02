A highly customized qrcode viewfinder base on react-native-camera. You must set up react-native-camera correctly first before use it.If you need to set more react-native-camera props, you can just use Viewfinder which is exported as QRScannerRectView. Please view source code to learn more.

Guide

Features

Pure JS code

Support Android and iOS

Support React Native 0.60+

Support scan QR code, Bar code

Scanning interface can be customized

ScreenShots

Default WeChat MeiTuan TikTok DemoHome Demo Gif

Installation

set up react-native-camera // Second yarn add react-native-qrcode-scanner-view // or npm install react-native-qrcode-scanner-view --save

Basic

import { View } from 'react-native' ; import { QRScannerView } from 'react-native-qrcode-scanner-view' ; export default class DefaultScreen extends Component { renderTitleBar = () => < Text style = {{color: ' white ', textAlign: ' center ', padding:16 }}> Title </ Text > renderMenu = () => < Text style = {{color: ' white ', textAlign: ' center ', padding:16 }}> Menu </ Text > barcodeReceived = ( event ) => { console .log( 'Type: ' + event.type + '

Data: ' + event.data) }; render() { return ( < View style = {{flex:1}} > < QRScannerView onScanResult = { this.barcodeReceived } renderHeaderView = { this.renderTitleBar } renderFooterView = { this.renderMenu } scanBarAnimateReverse = { true }/> </ View > ) } }

Props

Prop Type Default Optional maskColor string #0000004D true rectStyle object height: 300,

width: 300,

borderWidth: 0,

borderColor: '#000000',

marginBottom: 0 true cornerStyle object height: 32,

width: 32,

borderWidth: 6,

borderColor: '#1A6DD5' true cornerOffsetSize number 0 true isShowCorner bool true true scanBarStyle object marginHorizontal: 8,

borderRadius: 2,

backgroundColor: '#1A6DD5' true isShowScanBar bool true true scanBarAnimateTime number 3000 true scanBarAnimateReverse bool false true scanBarImage any true hintText string true hintTextStyle object color: '#fff',

fontSize: 14,

backgroundColor: 'transparent',

marginTop: 32 true renderHeaderView func - true renderFooterView func - true onScanResult func - false scanInterval number 2000 true torchOn bool false true userFront bool false true

