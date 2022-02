DEPRECATED

Use random-access-storage instead.

Base class for random access stores, such as

Features

ensures the store has been .open() ed

ed verifies and defaults arguments

provides stubs for unimplemented functions

emits open and close events

Example

var Abstract = require ( 'abstract-random-access' ) var inherits = require ( 'inherits' ) var Store = function ( ) { Abstract.call( this ) } inherits(Store, Abstract) Store.prototype._read = function ( offset, length, callback ) { process.nextTick( function ( ) { callback( null , Buffer( 'ohai' )) }) }

License

MIT