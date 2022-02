For a faster more precise version of this library, see its C++ gyp rewrite.

JavaScript Adblock Plus filter parser for lists like EasyList

Parses filter rules as per:

Usage

Babel / ES6:

import * as ABPFilterParser from 'abp-filter-parser.js' ;

Node:

let ABPFilterParser = require ( 'abp-filter-parser' );

Primary API:

let ABPFilterParser = require ( 'abp-filter-parser' ); var fs = require ( 'fs' ); let easyListTxt = fs.readFileSync( './test/data/easylist.txt' , 'utf-8' ); let parsedFilterData = {}; let urlToCheck = 'http://static.tumblr.com/dhqhfum/WgAn39721/cfh_header_banner_v2.jpg' ; let currentPageDomain = 'slashdot.org' ; ABPFilterParser.parse(easyListTxt, parsedFilterData); if (ABPFilterParser.matches(parsedFilterData, urlToCheck, { domain : currentPageDomain, elementTypeMaskMap : ABPFilterParser.elementTypes.SCRIPT, })) { console .log( 'You should block this URL!' ); } else { console .log( 'You should NOT block this URL!' ); }

Secondary APIs

You probably won't need these directly, they are used by the primary API above.