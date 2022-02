Just like ruby's Abbrev.

Usage:

var abbrev = require ( "abbrev" ); abbrev( "foo" , "fool" , "folding" , "flop" ); { fl : 'flop' , flo : 'flop' , flop : 'flop' , fol : 'folding' , fold : 'folding' , foldi : 'folding' , foldin : 'folding' , folding : 'folding' , foo : 'foo' , fool : 'fool' }

This is handy for command-line scripts, or other cases where you want to be able to accept shorthands.