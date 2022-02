Async/await wrapper with error handling, retry and error override :purple_heart: :heart: :yellow_heart:

Heavily inspired by await-to-js

🚀 Install

npm i @zmotivat0r/o0

👓 Usage

import { oO } from '@zmotivat0r/o0' ; async function do ( ) { const [err, user] = await oO(findUser( 1 )); const [, projects] = await oO(findProjects( 1 ), { retry: 5 , }); const [customError] = await oO(doStuff(), { err: new SomeCustomError( '(>_<)' ), }); }

🔨 Test