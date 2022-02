ENGLISH

DataV

DataV是一个基于 Vue 的数据可视化组件库(当然也有React版本)

的数据可视化组件库(当然也有React版本) 提供用于提升页面视觉效果的 SVG 边框和装饰

边框和装饰 提供常用的 图表 如折线图等

如折线图等 飞线图/轮播表等其他组件

npm安装

npm install @jiaminghi/data-view

使用

import Vue from 'vue' import DataV from '@jiaminghi/data-view' Vue.use(DataV) import { borderBox1 } from '@jiaminghi/data-view' Vue.use(borderBox1)

详细文档及示例请移步HomePage.

UMD版

UMD 版可直接使用 script 标签引入, UMD 版文件位于项目 dist 目录下,引入后将自动把所有组件注册为Vue全局组件,引入 DataV 前请确保已引入 Vue 。

UMD版使用示例

TODO

地图组件

TS重构组件库底层依赖

致谢

组件库的开发基于个人学习和兴趣,由于技术水平及经验的限制,组件尚有许多不完善之处,如有BUG可及时提交issue或添加反馈群进行反馈,也欢迎提供指正和建议,感谢各位的支持。

反馈

Demo

Demo页面使用了全屏组件,请F11全屏后查看。