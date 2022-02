安装 / 导入 / 使用

安装

npm install @wya/vc --save

{ [ [ "import" , [ { libraryName : "@wya/vc" , libraryDirectory : "lib" , customName : ( name ) => { if ( /^m-/ .test(name)) { return `@wya/vc/lib/ ${name.replace( /^m-/ , '' )} /index.m` ; } return `@wya/vc/lib/ ${name} ` ; } } ] ] ]; }

template下可以使用 vc-loader

注册

import { Vc } from '@wya/vc' ; Vue.use(Vc, { });