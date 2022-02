渐进式小程序开发框架

轻量级的渐进式小程序开发框架,专注于小程序原生开发,提供更好的工程化、代码复用能力,提高开发效率并改善开发体验。

极速上手,零配置,可无痛迁移。

框架优势

🖖 极速上手 无额外的学习门槛,可以完全使用原生的小程序语法开发。

🏄‍♂️ 零配置 标准项目无需任何配置,即可运行。

🚈 低成本 超低迁移成本,原生小程序可以马上在 @wxa/cli2 中跑起来。支持原生和 wxa 混杂开发,助力老项目逐步迁移。

🚀 依赖分包算法 自研的依赖分包算法,帮助开发者充分的利用分包空间。

➰ 依赖分析 自动分析项目依赖,无需手动 copy 三方依赖到项目中。

🐧 全方位 提供小程序开发增强能力,譬如状态管理、表单校验等。

🤖 按需引入 任意第三方工具、组件库,随时安装使用,完美适配 weui, vant-weapp等组件库。

👽 多实例 一次性编译出多个三方项目或其他平台的小程序,如头条小程序。

更完善的文档

安装使用

使用 yarn 或 npm 全局安装

npm i -g @wxa/cli2

极速新建项目

wxa2 create

启动开发环境

wxa2 build --watch

开发示例

< script > import {App} from '@wxa/core' ; @App export default class Main { globalData = { userInfo : 'Genuifx' , } } </ script > < config > { "pages": [ "pages/index" ] } </ config > < style lang = "scss" > page { width : 100% ; height : 100% ; } </ style >

<script> import {Page, Mixins, Debounce} from '@wxa/core'; import fooMixin from '../mixins/foo.js'; //定义页面,添加Mixins @Page @Mixins(fooMixin) export default class Index { data = { formA: { org: 'fintech', name: 'wxa' } } async onLoad() { console.log('Hello World') } // 函数防抖 @Debounce(300) sumbitA(e) { console.log('submit success!'); } } </script> <config> { "navigationBarTitleText": "Hello Wxa" } </config> <template> <view class="page"> Hi, <input type="text" value="{{formA.name}}" /> <button bindtap="sumbitA">提交</button> </view> </template> <style lang="scss"> .page { width: 100%; height: 100%; display: flex; flex-direction: row; align-items: center; justify-content: center; } </style>

默认导出的方法将会自动调用小程序相应的 Page 、 Component 、 App 方法进行注册。

极速预览小程序

wxa2 cli --action preview

技术特点

wxa 是一个 AOP 框架,主要使用 Decorator(运行时改写,拦截)和预编译实现框架功能。

使用 Decorator 实现了:

✅ Fetch 自动防重,自动队列管理的网络请求方法。

✅ Router 简洁的 API、预加载特性。

✅ Eventbus 跨页面,跨组件交互的简单方案。

✅ Mixins 混合,跨页面、跨组件复用逻辑。

✅ Diff 增量设置数据。

✅ Storage 小程序持久化缓存数据。

✅ SessionStorage 应用周期内缓存数据。

✅ Lock 防止重复执行函数,前端防重利器。

✅ Debounnce 防抖动。

查看详细的 Class Decorators

预编译方面,实现了对小程序项目的依赖解析,利用依赖树对整个项目进行管理,以此为基础适配了 npm 、单文件开发、云开发、三方开发。开发语法方面支持最新的 ES*语法(包括 Async/Await)、Sass/Scss、Stylus,有需求的话可以适配更多语法。

wxa生态

包名 描述 版本 @wxa/core wxa运行时核心 @wxa/cli2 wxa编译时与命令行工具 @wxa/validate 表单验证、支持自定义校验规则和提示 @wxa/watch watch & computed @wxa/log 小程序实时日志上报 @wxa/mobx wxa引入mobx @wxa/redux wxa引入redux @wxa/plugin-uglifyjs 压缩美化 Javascript 代码 @wxa/plugin-replace 任意字符替换,用于生产测试参数替换 @wxa/plugin-copy 复制指定静态资源 @wxa/plugin-bind-hijack 劫持小程序bind事件插件 @wxa/plugin-minify-wxml wxml 压缩 @wxa/plugin-postcss 自定义需要引入的postcss插件 @wxa/plugin-dependencies-analysis 项目构建后的模块依赖关系、体积大小等信息可视化, 方便分析项目的优化空间。 wxa-vscode vscode 插件。开箱即用,安装完毕你将获得:代码自动填充、格式化; 语法高亮、检查(包括wxml、wxs文件); 代码片段提示; 单文件组件支持

社区微信群

社群二维码过期可联络

邮箱 junbiaoli@webank.com、iveswen@webank.com

项目负责人微信 szyshangzhiyuan (加好友请备注:wxa)

LICENSE

MIT