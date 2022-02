A collection of date-related utilities.

Install by executing npm install @wojtekmaj/date-utils or yarn add @wojtekmaj/date-utils .

or . Import by adding import * as dateUtils from '@wojtekmaj/date-utils' .

. Do stuff with it! const now = new Date (); const startOfCentury = getCenturyStart(now);

User guide

General getters

Gets year from a given date.

Sample usage

import { getYear } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getYear( new Date ( 2019 , 0 , 1 );

Gets month index from a given date. For example, returns 0 for January, 1 for February and so on.

Sample usage

import { getMonth } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getMonth( new Date ( 2019 , 0 , 1 );

Gets human-readable month number from a given date. For example, returns 1 for January, 2 for February and so on.

Sample usage

import { getMonthHuman } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getMonthHuman( new Date ( 2019 , 0 , 1 );

Gets day of the month from a given date.

Sample usage

import { getDate } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getDate( new Date ( 2019 , 0 , 15 );

Gets hours from a given date or string.

Sample usage

import { getHours } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getHours( new Date ( 2019 , 0 , 15 , 22 , 41 , 56 ); getHours( '22:41:56' );

Gets minutes from a given date or string.

Sample usage

import { getMinutes } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getMinutes( new Date ( 2019 , 0 , 15 , 22 , 41 , 56 ); getMinutes( '22:41:56' );

Gets seconds from a given date or string.

Sample usage

import { getSeconds } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getSeconds( new Date ( 2019 , 0 , 15 , 22 , 41 , 56 ); getSeconds( '22:41:56' ); getSeconds( '22:41:56.321' );

Century-related getters

Gets century start date from a given date.

Sample usage

import { getCenturyStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getCenturyStart( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets century start date from a given date.

Sample usage

import { getCenturyEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getCenturyEnd( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets previous century start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousCenturyStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousCenturyStart( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets century start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousCenturyEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousCenturyEnd( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets next century start date from a given date.

Sample usage

import { getNextCenturyStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextCenturyStart( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets next century start date from a given date.

Sample usage

import { getNextCenturyEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextCenturyEnd( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets century range from a given date. Returns an array of values equal to the ones returned by getCenturyStart() and getCenturyEnd() .

Sample usage

import { getCenturyRange } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getCenturyRange( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Decade-related getters

Gets decade start date from a given date.

Sample usage

import { getDecadeStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getDecadeStart( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets decade start date from a given date.

Sample usage

import { getDecadeEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getDecadeEnd( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets previous decade start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousDecadeStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousDecadeStart( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets decade start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousDecadeEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousDecadeEnd( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets next decade start date from a given date.

Sample usage

import { getNextDecadeStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextDecadeStart( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets next decade start date from a given date.

Sample usage

import { getNextDecadeEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextDecadeEnd( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Gets decade range from a given date. Returns an array of values equal to the ones returned by getDecadeStart() and getDecadeEnd() .

Sample usage

import { getDecadeRange } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getDecadeRange( new Date ( 2019 , 0 , 1 ));

Year-related getters

Gets year start date from a given date.

Sample usage

import { getYearStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getYearStart( new Date ( 2019 , 6 , 1 ));

Gets year start date from a given date.

Sample usage

import { getYearEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getYearEnd( new Date ( 2019 , 6 , 1 ));

Gets previous year start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousYearStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousYearStart( new Date ( 2019 , 6 , 1 ));

Gets year start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousYearEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousYearEnd( new Date ( 2019 , 6 , 1 ));

Gets next year start date from a given date.

Sample usage

import { getNextYearStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextYearStart( new Date ( 2019 , 6 , 1 ));

Gets next year start date from a given date.

Sample usage

import { getNextYearEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextYearEnd( new Date ( 2019 , 6 , 1 ));

Gets year range from a given date. Returns an array of values equal to the ones returned by getYearStart() and getYearEnd() .

Sample usage

import { getYearRange } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getYearRange( new Date ( 2019 , 6 , 1 ));

Month-related getters

Gets month start date from a given date.

Sample usage

import { getMonthStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getMonthStart( new Date ( 2019 , 6 , 15 ));

Gets month start date from a given date.

Sample usage

import { getMonthEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getMonthEnd( new Date ( 2019 , 6 , 15 ));

Gets previous month start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousMonthStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousMonthStart( new Date ( 2019 , 6 , 15 ));

Gets month start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousMonthEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousMonthEnd( new Date ( 2019 , 6 , 15 ));

Gets next month start date from a given date.

Sample usage

import { getNextMonthStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextMonthStart( new Date ( 2019 , 6 , 15 ));

Gets next month start date from a given date.

Sample usage

import { getNextMonthEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextMonthEnd( new Date ( 2019 , 6 , 15 ));

Gets month range from a given date. Returns an array of values equal to the ones returned by getMonthStart() and getMonthEnd() .

Sample usage

import { getMonthRange } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getMonthRange( new Date ( 2019 , 6 , 15 ));

Day-related getters

Gets day start date from a given date.

Sample usage

import { getDayStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getDayStart( new Date ( 2019 , 6 , 15 , 12 ));

Gets day start date from a given date.

Sample usage

import { getDayEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getDayEnd( new Date ( 2019 , 6 , 15 , 12 ));

Gets previous day start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousDayStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousDayStart( new Date ( 2019 , 6 , 15 , 12 ));

Gets day start date from a given date.

Sample usage

import { getPreviousDayEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getPreviousDayEnd( new Date ( 2019 , 6 , 15 , 12 ));

Gets next day start date from a given date.

Sample usage

import { getNextDayStart } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextDayStart( new Date ( 2019 , 6 , 15 , 12 ));

Gets next day start date from a given date.

Sample usage

import { getNextDayEnd } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getNextDayEnd( new Date ( 2019 , 6 , 15 , 12 ));

Gets day range from a given date. Returns an array of values equal to the ones returned by getDayStart() and getDayEnd() .

Sample usage

import { getDayRange } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getDayRange( new Date ( 2019 , 6 , 15 , 12 ));

Other

Gets number of days in a month from a given date.

Sample usage

import { getDaysInMonth } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getDaysInMonth( new Date ( 2019 , 0 , 15 ));

Returns local hours and minutes (hh:mm).

Sample usage

import { getHoursMinutes } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getHoursMinutes( new Date ( 2019 , 0 , 15 , 16 , 4 ));

Returns local hours, minutes and seconds (hh:mm:ss).

Sample usage

import { getHoursMinutesSeconds } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getHoursMinutesSeconds( new Date ( 2019 , 0 , 15 , 16 , 4 , 41 ));

Returns local month in ISO-like format (YYYY-MM).

Sample usage

import { getISOLocalMonth } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getISOLocalMonth( new Date ( 2019 , 0 , 15 ));

Returns local date in ISO-like format (YYYY-MM-DD).

Sample usage

import { getISOLocalDate } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getISOLocalDate( new Date ( 2019 , 0 , 15 ));

Returns local date & time in ISO-like format (YYYY-MM-DDThh:mm:ss).

Sample usage

import { getISOLocalDateTime } from '@wojtekmaj/date-utils' ; getISOLocalDateTime( new Date ( 2019 , 0 , 15 , 16 , 4 , 41 ));

License

The MIT License.

Author