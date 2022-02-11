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@winterdaph/amis

by baidu
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前端低代码框架，通过 JSON 配置就能生成各种页面。

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8d ago

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116

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Dependencies

52

License

ISC

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Not Found

Tree-Shakeable

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Readme

QQ 群: 1147750223（已满） | QQ 群2: 651547026 | 如流群：3395342（已满）| 如流群2：5511067|

build license version language codecov last

前端低代码框架，通过 JSON 配置就能生成各种后台页面，极大减少开发成本，甚至可以不需要了解前端。

开发指南

以下是参与开发 amis 才需要看的，使用请看前面的文档。

如果 github 下载慢可以使用 gitee 上的镜像。

推荐使用 node 12/14。

# 安装项目 npm 依赖，在 node 12 下会有报错但不影响正常使用。
npm i --legacy-peer-deps

# 启动项目，等编译结束后通过 http://127.0.0.1:8888/examples/pages/simple 访问。
npm start

测试

# 安装依赖
npm i --legacy-peer-deps

# 执行测试用例
npm test

# 查看测试用例覆盖率
npm run coverage

# 更新 snapshot
npm run update-snapshot

如何贡献

请使用分支开发，首先创建分支

git checkout -b feat-xxx

开发提交后使用 git push --set-upstream origin feat-xxx 创建远程分支。

然后通过系统提示的 https://github.com/xxx/amis/pull/new/feat-xxx 链接来提交 PR。

请采用 typescript 编写，所有合理的改动、新的公用渲染器、用例或者文档的提交都会被接收。

维护者

低代码平台

amis 只能实现前端低代码，如果需要完整的低代码平台推荐使用爱速搭

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