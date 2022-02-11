前端低代码框架，通过 JSON 配置就能生成各种后台页面，极大减少开发成本，甚至可以不需要了解前端。
以下是参与开发 amis 才需要看的，使用请看前面的文档。
如果 github 下载慢可以使用 gitee 上的镜像。
推荐使用 node 12/14。
# 安装项目 npm 依赖，在 node 12 下会有报错但不影响正常使用。
npm i --legacy-peer-deps
# 启动项目，等编译结束后通过 http://127.0.0.1:8888/examples/pages/simple 访问。
npm start
# 安装依赖
npm i --legacy-peer-deps
# 执行测试用例
npm test
# 查看测试用例覆盖率
npm run coverage
# 更新 snapshot
npm run update-snapshot
请使用分支开发，首先创建分支
git checkout -b feat-xxx
开发提交后使用
git push --set-upstream origin feat-xxx 创建远程分支。
然后通过系统提示的 https://github.com/xxx/amis/pull/new/feat-xxx 链接来提交 PR。
请采用 typescript 编写，所有合理的改动、新的公用渲染器、用例或者文档的提交都会被接收。
amis 只能实现前端低代码，如果需要完整的低代码平台推荐使用爱速搭。