WePY 2 (beta)

介绍

WePY 资源汇总:awesome-wepy

WePY (发音: /'wepi/)是一款让小程序支持组件化开发的框架,通过预编译的手段让开发者可以选择自己喜欢的开发风格去开发小程序。框架的细节优化,Promise,Async Functions 的引入都是为了能让开发小程序项目变得更加简单,高效。

同时 WePY 也是一款成长中的框架,大量吸收借鉴了一些优化前端工具以及框架的设计理念和思想。如果 WePY 有不足地方,或者你有更好的想法,欢迎提交 ISSUE 或者 PR。

类 Vue 开发风格

支持自定义组件开发

支持引入 NPM 包

支持 Promise

支持 ES2015+ 特性,如 Async Functions

支持多种编译器,Less/Sass/Stylus/PostCSS、Babel/Typescript、Pug

支持多种插件处理,文件压缩,图片压缩,内容替换等

支持 Sourcemap,ESLint 等

小程序细节优化,如请求列队,事件优化等

Demo

< style lang = "less" > @color: #4D926F; .num { color: @color; } </ style > < template > < div class = "container" > < div class = "num" @ tap = "num++" > {{num}} </ div > < custom-component > </ custom-component > < vendor-component > </ vendor-component > < div > {{text}} </ div > < input v-model = "text" /> </ div > </ template > < config > { usingComponents: { customComponent: '@/components/customComponent', vendorComponent: 'module:vendorComponent' } } </ config > < script > import wepy from '@wepy/core' ; wepy.page({ data : { num : 0 , text : 'Hello World' , }, }); </ script >

安装使用

安装(更新) wepy 命令行工具。

npm install @wepy/cli@next -g

生成开发示例

wepy init standard myproject

安装依赖

cd myproject npm install

开发实时编译

wepy build --watch

开发者工具导入项目

使用 微信开发者工具 新建项目,本地开发选择项目根目录,会自动导入项目配置。

哪些小程序是用 WePY 开发的

腾讯疫苗查询小程序、 腾讯翻译君小程序、 腾讯地图小程序、 玩转故宫小程序、 手机充值+、 手机余额查询、 手机流量充值优惠、 友福图书馆(开源)、 素洁商城(开源)、 NewsLite(开源)、 西安找拼车(开源)、 深大的树洞(开源)、 求知微阅读(开源)、 给你的 iPhone X 换个发型、 天天跟我买、 坚橙、 群脱单、 米淘联盟、 帮助圈、 众安保险福利、 阅邻二手书、 趣店招聘、 满熊阅读(开源: 微信小程序、支付宝小程序)、 育儿柚道、 平行进口报价内参、 GitHub 掘金版、 班级群管、 鲜花说小店、 逛人备忘、 英语助手君、 花花百科、 独角兽公司、 爱羽客羽毛球、 斑马小店、 小小羽球、 培恩医学、 农资优选、 公务员朝夕刷题、 七弦琴小助手、 七弦琴大数据、 爽到家小程序、 应用全球排行(开源)、 we 川大(开源)、 聊会儿、 诗词墨客(开源)、 南京邮电大学(开源)

...

交流群

WePY 交流群已满 500 人,请加 gcaufy_helper 好友或者扫码加好友,验证回复 wepy 按照指引进群。

参与贡献

如果你有好的意见或建议,欢迎给我们提 Issues 或 Pull Requests,为提升微信小程序开发体验贡献力量。

详见:CONTRIBUTING.md

腾讯开源激励计划 鼓励开发者的参与和贡献,期待你的加入。

