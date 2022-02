webassemblyjs

Toolchain for WebAssembly

See WebAssembly.js.org for more information.

Packages

ast - AST utils for webassemblyjs

cli - Toolbox for WebAssembly

dce - Eliminate unused functions in your WASM binary

eslint-plugin-webassembly - ESLint plugin for WebAssembly.

floating-point-hex-parser - Parser function for floating point hexadecimals.

helper-buffer - Buffer manipulation helpers

helper-fsm - FSM implementation

helper-wasm-bytecode - Constants for the wasm format

helper-wasm-section - Section manipulation helpers

leb128 - LEB128 decoding

decoding repl - WebAssembly REPL.

validation - Module AST validations

wasm-edit - Replace in-place an AST node in the binary.

wasm-gen - WebAssembly binary format printer

wasm-opt - WASM optimizer

wasm-parser - WebAssembly binary format parser

wasm-strip - Strips custom sections (deprecated, use wabt instead)

wast-loader - Webpack loader for WebAssembly text format

wast-parser - WebAssembly text format parser

wast-printer - WebAssembly text format printer

wast-refmt - WAST refmt

webassemblyjs - WebAssembly interpreter, implements the W3C WebAssembly API.

Node's Buffer

Some packages rely on Node's Buffer which isn't available in other environments. We recommend you to add https://github.com/feross/buffer in your building process.

Licence

MIT