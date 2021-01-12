Библиотека для работы над текстовым протоколом. Позволяет реализовать связь например для:
В библиотеке содержится классы Bus, Adapter и WindowAdapter, кроме того есть конфигурирование уровня логирования. Для работы библиотеки должны быть 2 стороны между которыми можно отправлять сообщения любого формата. С каждой из этих сторон нужно создать по экземпляру класса Bus для отправки и получения запросов и событий.
Позволяет отправлять и подписываться на события.
Принимает экземпляр класса Adapter отвечающий за реализацию протокола отправки сообщений и время ожидания ответа по умолчанию (в миллисекундах). Время ответа не обязательный параметр и по умолчанию равен 5 секунд.
Пример связи iframe и родительского окна:
На стороне родительского окна:
import { Bus, WindowAdapter } from '@waves/waves-browser-bus';
const url = 'https://some-iframe-content-url.com';
const iframe = document.createElement('iframe');
WindowAdapter.createSimpleWindowAdapter(iframe).then(adapter => {
const bus = new Bus(adapter);
bus.once('ready', () => {
// Получено сообщение от iframe
});
});
iframe.src = url; // Предпочтительно присваивать url после вызова WindowAdapter.createSimpleWindowAdapter
document.body.appendChild(iframe);
На стороне iframe:
import { Bus, WindowAdapter } from '@waves/waves-browser-bus';
WindowAdapter.createSimpleWindowAdapter().then(adapter => {
const bus = new Bus(adapter);
bus.dispatchEvent('ready', null); // Отправили сообщение в родительское окно
});
Отправляет событие. Все экземпляры Bus, с которыми установлена связь и есть подписка на это событие, получат это сообщение. Вторым аргументом передаются данные для обработчиков. Везде, кроме IE, допустимы объекты, которые клонируются, а в IE – только строка.
bus.dispatchEvent('some-event-name', jsonLikeData);
Параметры:
Если за время
timeout ответа не последует - будет сгенерирована ошибка по таймауту.
Если другой экземпляр Bus не имеет обработчика с именем
name будет сгенерирована ошибка
(см.
registerRequestHandler)
Если во время выполнения метода произойдёт ошибка - она вернётся в Promise.reject.
Отправляет запрос к другому экземпляру Bus.
bus.request('some-event-name', jsonLikeData, 100).then(data => {
// data - ответ от Bus
});
Позволяет подписаться на события из Bus.
Пример:
bus.on('some-event', data => {
//data - данные пришедшие в событии
});
Позволяет однократно подписаться на события из Bus.
Пример:
bus.once('some-event', data => {
//data - данные пришедшие в событии
});
Позволяет отписаться от событий другого Bus.
Параметры:
handler.
eventName.
Если параметры не переданы - отпишется от всех событий.
Пример:
bus.off('some-event', handler); // Отпишется от `some-event` с обработчиком `handler`
bus.off('some-event'); // Отпишется от всех обработчиков на имя `some-event`
bus.off(null, handler); // Отпишется во всех именах от обработчика `handler`
bus.off(); // Отпишется от всех событий
Метод для обработки запроса из другого экземпляра bus.
Параметры:
Promise, то bus дождется окончания и отправит результат.
Пример:
// В коде c одним из bus (например в iframe)
bus.registerRequestHandler('get-random', () => Math.random());
// В основном коде приложения
bus.request('get-random').then(num => {
// Получили ответ из окна в iframe
})
или
// В коде c одним из bus (например в iframe)
bus.registerRequestHandler('get-random', () => Promise.resolve(Math.random()));
// В основном коде приложения
bus.request('get-random').then(num => {
// Получили ответ из окна в iframe
})