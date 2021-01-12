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@waves/waves-browser-bus

by wavesplatform
0.2.6 (see all)

Библиотека для работы над текстовым протоколом. Позволяет реализовать связь например для: * двух различных окон браузера * окно браузера с iframe

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Last Commit

1yr ago

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7

Package

Dependencies

2

License

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

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Browser Bus

Библиотека для работы над текстовым протоколом. Позволяет реализовать связь например для:

  • двух различных окон браузера
  • окно браузера с iframe

Browser Bus API

В библиотеке содержится классы Bus, Adapter и WindowAdapter, кроме того есть конфигурирование уровня логирования. Для работы библиотеки должны быть 2 стороны между которыми можно отправлять сообщения любого формата. С каждой из этих сторон нужно создать по экземпляру класса Bus для отправки и получения запросов и событий.

Bus

Позволяет отправлять и подписываться на события.

Принимает экземпляр класса Adapter отвечающий за реализацию протокола отправки сообщений и время ожидания ответа по умолчанию (в миллисекундах). Время ответа не обязательный параметр и по умолчанию равен 5 секунд.

Пример связи iframe и родительского окна:

На стороне родительского окна:

    import { Bus, WindowAdapter } from '@waves/waves-browser-bus';

    const url = 'https://some-iframe-content-url.com';
    const iframe = document.createElement('iframe');
    
    WindowAdapter.createSimpleWindowAdapter(iframe).then(adapter => {
        const bus = new Bus(adapter);
        
        bus.once('ready', () => {
            // Получено сообщение от iframe 
        });
    });
    iframe.src = url; // Предпочтительно присваивать url после вызова WindowAdapter.createSimpleWindowAdapter
    document.body.appendChild(iframe);

На стороне iframe:

    import { Bus, WindowAdapter } from '@waves/waves-browser-bus';
    WindowAdapter.createSimpleWindowAdapter().then(adapter => {
        const bus = new Bus(adapter);
        
        bus.dispatchEvent('ready', null); // Отправили сообщение в родительское окно
    });

dispatchEvent

Отправляет событие. Все экземпляры Bus, с которыми установлена связь и есть подписка на это событие, получат это сообщение. Вторым аргументом передаются данные для обработчиков. Везде, кроме IE, допустимы объекты, которые клонируются, а в IE – только строка. 


bus.dispatchEvent('some-event-name', jsonLikeData);

request

Параметры:

  • name - метод запроса котоый вызовится на другом экземпляре Bus
  • [data] - данные которые будут переданы в метод
  • [timeout] - время ожидания ответа (default = 5000)

Если за время timeout ответа не последует - будет сгенерирована ошибка по таймауту. Если другой экземпляр Bus не имеет обработчика с именем name будет сгенерирована ошибка (см. registerRequestHandler) Если во время выполнения метода произойдёт ошибка - она вернётся в Promise.reject.

Отправляет запрос к другому экземпляру Bus.


bus.request('some-event-name', jsonLikeData, 100).then(data => {
    // data - ответ от Bus 
});

on

Позволяет подписаться на события из Bus.

Пример:

   bus.on('some-event', data => {
        //data - данные пришедшие в событии  
   });

once

Позволяет однократно подписаться на события из Bus.

Пример:

   bus.once('some-event', data => {
        //data - данные пришедшие в событии  
   });

off

Позволяет отписаться от событий другого Bus.

Параметры:

  • [eventName] - имя события. Если не передано отпишется от всех событий с переданным handler.
  • [handler] - обработчик событий. Если не передан - отпишется от всех обработчиков с данным eventName.

Если параметры не переданы - отпишется от всех событий.

Пример:

   bus.off('some-event', handler); // Отпишется от `some-event` с обработчиком `handler`
   bus.off('some-event'); // Отпишется от всех обработчиков на имя `some-event`
   bus.off(null, handler); // Отпишется во всех именах от обработчика `handler`
   bus.off(); // Отпишется от всех событий

registerRequestHandler

Метод для обработки запроса из другого экземпляра bus.

Параметры:

  • name - имя метода который будет доступен для вызова из другого bus
  • handler - обработчик который будет отвечать в другой bus Если обработчик возвращает Promise, то bus дождется окончания и отправит результат.

Пример:

    // В коде c одним из bus (например в iframe)
    bus.registerRequestHandler('get-random', () => Math.random());
    
    // В основном коде приложения
    bus.request('get-random').then(num => {
        // Получили ответ из окна в iframe
    })

или

    // В коде c одним из bus (например в iframe)
    bus.registerRequestHandler('get-random', () => Promise.resolve(Math.random()));
    
    // В основном коде приложения
    bus.request('get-random').then(num => {
        // Получили ответ из окна в iframe
    })

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