Browser Bus

Библиотека для работы над текстовым протоколом. Позволяет реализовать связь например для:

двух различных окон браузера

окно браузера с iframe

Browser Bus API

В библиотеке содержится классы Bus, Adapter и WindowAdapter, кроме того есть конфигурирование уровня логирования. Для работы библиотеки должны быть 2 стороны между которыми можно отправлять сообщения любого формата. С каждой из этих сторон нужно создать по экземпляру класса Bus для отправки и получения запросов и событий.

Bus

Позволяет отправлять и подписываться на события.

Принимает экземпляр класса Adapter отвечающий за реализацию протокола отправки сообщений и время ожидания ответа по умолчанию (в миллисекундах). Время ответа не обязательный параметр и по умолчанию равен 5 секунд.

Пример связи iframe и родительского окна:

На стороне родительского окна:

import { Bus, WindowAdapter } from '@waves/waves-browser-bus' ; const url = 'https://some-iframe-content-url.com' ; const iframe = document .createElement( 'iframe' ); WindowAdapter.createSimpleWindowAdapter(iframe).then( adapter => { const bus = new Bus(adapter); bus.once( 'ready' , () => { }); }); iframe.src = url; document .body.appendChild(iframe);

На стороне iframe:

import { Bus, WindowAdapter } from '@waves/waves-browser-bus' ; WindowAdapter.createSimpleWindowAdapter().then( adapter => { const bus = new Bus(adapter); bus.dispatchEvent( 'ready' , null ); });

dispatchEvent

Отправляет событие. Все экземпляры Bus, с которыми установлена связь и есть подписка на это событие, получат это сообщение. Вторым аргументом передаются данные для обработчиков. Везде, кроме IE, допустимы объекты, которые клонируются, а в IE – только строка.

bus.dispatchEvent( 'some-event-name' , jsonLikeData);

request

Параметры:

name - метод запроса котоый вызовится на другом экземпляре Bus

[data] - данные которые будут переданы в метод

[timeout] - время ожидания ответа (default = 5000)

Если за время timeout ответа не последует - будет сгенерирована ошибка по таймауту. Если другой экземпляр Bus не имеет обработчика с именем name будет сгенерирована ошибка (см. registerRequestHandler ) Если во время выполнения метода произойдёт ошибка - она вернётся в Promise.reject.

Отправляет запрос к другому экземпляру Bus.

bus.request( 'some-event-name' , jsonLikeData, 100 ).then( data => { });

on

Позволяет подписаться на события из Bus.

Пример:

bus.on( 'some-event' , data => { });

once

Позволяет однократно подписаться на события из Bus.

Пример:

bus.once( 'some-event' , data => { });

off

Позволяет отписаться от событий другого Bus.

Параметры:

[eventName] - имя события. Если не передано отпишется от всех событий с переданным handler .

. [handler] - обработчик событий. Если не передан - отпишется от всех обработчиков с данным eventName .

Если параметры не переданы - отпишется от всех событий.

Пример:

bus.off( 'some-event' , handler); bus.off( 'some-event' ); bus.off( null , handler); bus.off();

registerRequestHandler

Метод для обработки запроса из другого экземпляра bus.

Параметры:

name - имя метода который будет доступен для вызова из другого bus

handler - обработчик который будет отвечать в другой bus Если обработчик возвращает Promise , то bus дождется окончания и отправит результат.

Пример:

bus.registerRequestHandler( 'get-random' , () => Math .random()); bus.request( 'get-random' ).then( num => { })

или