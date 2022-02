Simple datetime filter for Vue.js

Installation

install from npm

$ npm install @vuejs-community/vue-filter-date-format

and register in you Vue app

import Vue from 'vue' ; import VueFilterDateFormat from '@vuejs-community/vue-filter-date-format' ; Vue.use(VueFilterDateFormat);

or register in you Vue app with config

import Vue from 'vue' ; import VueFilterDateFormat from '@vuejs-community/vue-filter-date-format' ; Vue.use(VueFilterDateFormat, { dayOfWeekNames : [ 'Sunday' , 'Monday' , 'Tuesday' , 'Wednesday' , 'Thursday' , 'Friday' , 'Saturday' ], dayOfWeekNamesShort : [ 'Su' , 'Mo' , 'Tu' , 'We' , 'Tr' , 'Fr' , 'Sa' ], monthNames : [ 'January' , 'February' , 'March' , 'April' , 'May' , 'June' , 'July' , 'August' , 'September' , 'October' , 'November' , 'December' ], monthNamesShort : [ 'Jan' , 'Feb' , 'Mar' , 'Apr' , 'May' , 'Jun' , 'Jul' , 'Aug' , 'Sep' , 'Oct' , 'Nov' , 'Dec' ], timezone : 0 });

Usage

basic usage

< template > < div > {{ new Date() | dateFormat('YYYY.MM.DD') }} </ div > </ template >

usage with config

< template > < div > {{ new Date() | dateFormat('YYYY.MM.DD', dateFormatConfig) }} </ div > </ template > < script > export default { data () { return { dateFormatConfig : { dayOfWeekNames : [ 'Sunday' , 'Monday' , 'Tuesday' , 'Wednesday' , 'Thursday' , 'Friday' , 'Saturday' ], dayOfWeekNamesShort : [ 'Su' , 'Mo' , 'Tu' , 'We' , 'Tr' , 'Fr' , 'Sa' ], monthNames : [ 'January' , 'February' , 'March' , 'April' , 'May' , 'June' , 'July' , 'August' , 'September' , 'October' , 'November' , 'December' ], monthNamesShort : [ 'Jan' , 'Feb' , 'Mar' , 'Apr' , 'May' , 'Jun' , 'Jul' , 'Aug' , 'Sep' , 'Oct' , 'Nov' , 'Dec' ], timezone : 0 } }; } }; </ script >

usage with dateParse filter:

< template > < div > {{ '10.10.1989' | dateParse('DD.MM.YYYY') | dateFormat('YYYY.MM.DD') }} </ div > </ template >

Format Options

Key Output Year YYYY 1970 1971 ... 2029 2030 YY 70 71 ... 29 30 Month MMMM January February ... November December MMM Jan Feb ... Nov Dec MM 01 02 ... 11 12 M 1 2 ... 11 12 Day DD 01 02 ... 30 31 D 1 2 ... 30 31 Hour HH 00 01 ... 22 23 H 0 1 ... 22 23 hh 01 02 ... 11 12 h 1 2 ... 11 12 AM/PM A AM PM a am pm Minute mm 00 01 ... 58 59 m 0 1 ... 58 59 Second ss 00 01 ... 58 59 s 0 1 ... 58 59 Millisecond S 0 1 ... 58 59 SSS 000 001 ... 058 059 Day of Week dddd Sunday Monday ... Friday Saturday dd Su Mo ... Fr Sa d 0 1 ... 5 6

Default format is YYYY.MM.DD HH:mm:ss

License

MIT © Vue.js Community