Vue UI Framework

This is a collection of components and styles meant to be used across all official Vue.js apps.

Installation

Install the @vue/ui package:

npm i -S @ vue / ui

Install the Vue plugin:

import Vue from 'vue' import VueUi from '@vue/ui' Vue.use(VueUi)

Import the CSS:

import '@vue/ui/dist/vue-ui.css'

Documentation is Work In Progress