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@vkontakte/vkui

by VKCOM
4.23.0 (see all)

VKUI – это набор React-компонентов, с помощью которых можно создавать интерфейсы, внешне неотличимые от наших iOS и Android приложений.

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Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

1.4K

GitHub Stars

584

Maintenance

Last Commit

3d ago

Contributors

98

Package

Dependencies

5

License

MIT

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

Yes?

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1Great Documentation
1Easy to Use

Readme

VKUI logo

license mit open latest version

VKUI — это библиотека адаптивных React-компонентов,
для создания веб-приложений и VK Mini Apps в экосистеме ВКонтакте.
Библиотека основана на дизайн-системе ВКонтакте и реализует её интерфейсы для различных платформ.
Релизы: https://github.com/VKCOM/VKUI/releases.
Гайд по миграции на версию 4: https://github.com/VKCOM/VKUI/releases/tag/v4.0.0.

Установка

npm i @vkontakte/vkui или yarn add @vkontakte/vkui

Важно: Нужно установить вручную peerDependencies, либо использовать npm7+ который делает это автоматически.

Hello World

import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import {
  AdaptivityProvider,
  ConfigProvider,
  useAdaptivity,
  AppRoot,
  SplitLayout,
  SplitCol,
  ViewWidth,
  View,
  Panel,
  PanelHeader,
  Header,
  Group,
  SimpleCell,
} from "@vkontakte/vkui";
import "@vkontakte/vkui/dist/vkui.css";

const Example = () => {
  const { viewWidth } = useAdaptivity();

  return (
    <AppRoot>
      <SplitLayout header={<PanelHeader separator={false} />}>
        <SplitCol spaced={viewWidth > ViewWidth.MOBILE}>
          <View activePanel="main">
            <Panel id="main">
              <PanelHeader>VKUI</PanelHeader>
              <Group header={<Header mode="secondary">Items</Header>}>
                <SimpleCell>Hello</SimpleCell>
                <SimpleCell>World</SimpleCell>
              </Group>
            </Panel>
          </View>
        </SplitCol>
      </SplitLayout>
    </AppRoot>
  );
};

ReactDOM.render(
  <ConfigProvider>
    <AdaptivityProvider>
      <Example />
    </AdaptivityProvider>
  </ConfigProvider>,
  document.getElementById("root")
);

Браузеры

На данный момент мы поддерживаем WebView следующих операционных систем:

  • Android >= 4.4
  • iOS >= 9

Иными словами, мы поддерживаем браузеры следующих версий:

  • Safari для iOS >= 9
  • Android Browser >= 4.4 (Chrome 30)
  • Chrome для Android, начиная с Android 5.0 (Chrome 36)

Тестирование

Мы работаем над качеством библиотеки и подвозим тесты. yarn test запускает юниты, проверяет типы и линтит. yarn test:unit запускает только юниты и поддерживает интерактивный режим с флагом --watch. Также мы поддерживаем скриншотные тесты — смотрите наш гайд по тестированию.

Документация

В документации вы сможете найти информацию об использовании компонентов и утилит.

Сообщить о проблеме

Напишите нам issue, если нашли баг или у вас есть предложения по улучшению библиотеки.

Contributing

Мы очень радуемся, когда пользователи библиотеки работают над её улучшением. Для того, чтобы оставить след в истории:

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Great Documentation1
Easy to Use1
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
Vladimir BarinovSoviet Union3 Ratings0 Reviews
OpenVK owner, 17 y.o. homebrew programmer
September 27, 2020
Easy to Use
Great Documentation

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