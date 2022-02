VKUI — это библиотека адаптивных React-компонентов,

для создания веб-приложений и VK Mini Apps в экосистеме ВКонтакте.

Библиотека основана на дизайн-системе ВКонтакте и реализует её интерфейсы для различных платформ.

Релизы: https://github.com/VKCOM/VKUI/releases.

Гайд по миграции на версию 4: https://github.com/VKCOM/VKUI/releases/tag/v4.0.0.

Установка

npm i @vkontakte/vkui или yarn add @vkontakte/vkui

Важно: Нужно установить вручную peerDependencies , либо использовать npm7+ который делает это автоматически.

Hello World

import React from "react" ; import ReactDOM from "react-dom" ; import { AdaptivityProvider, ConfigProvider, useAdaptivity, AppRoot, SplitLayout, SplitCol, ViewWidth, View, Panel, PanelHeader, Header, Group, SimpleCell, } from "@vkontakte/vkui" ; import "@vkontakte/vkui/dist/vkui.css" ; const Example = () => { const { viewWidth } = useAdaptivity(); return ( < AppRoot > < SplitLayout header = { < PanelHeader separator = {false} /> }> < SplitCol spaced = {viewWidth > ViewWidth.MOBILE}> < View activePanel = "main" > < Panel id = "main" > < PanelHeader > VKUI </ PanelHeader > < Group header = { < Header mode = "secondary" > Items </ Header > }> < SimpleCell > Hello </ SimpleCell > < SimpleCell > World </ SimpleCell > </ Group > </ Panel > </ View > </ SplitCol > </ SplitLayout > </ AppRoot > ); }; ReactDOM.render( < ConfigProvider > < AdaptivityProvider > < Example /> </ AdaptivityProvider > </ ConfigProvider > , document.getElementById("root") );

Браузеры

На данный момент мы поддерживаем WebView следующих операционных систем:

Android >= 4.4

iOS >= 9

Иными словами, мы поддерживаем браузеры следующих версий:

Safari для iOS >= 9

Android Browser >= 4.4 (Chrome 30)

Chrome для Android, начиная с Android 5.0 (Chrome 36)

Тестирование

Мы работаем над качеством библиотеки и подвозим тесты. yarn test запускает юниты, проверяет типы и линтит. yarn test:unit запускает только юниты и поддерживает интерактивный режим с флагом --watch . Также мы поддерживаем скриншотные тесты — смотрите наш гайд по тестированию.

Документация

В документации вы сможете найти информацию об использовании компонентов и утилит.

Сообщить о проблеме

Напишите нам issue, если нашли баг или у вас есть предложения по улучшению библиотеки.

Contributing

Мы очень радуемся, когда пользователи библиотеки работают над её улучшением. Для того, чтобы оставить след в истории: