VKUI — это библиотека адаптивных React-компонентов,
для создания веб-приложений и VK Mini Apps в экосистеме ВКонтакте.
Библиотека основана на дизайн-системе ВКонтакте и реализует её интерфейсы для различных платформ.
Релизы: https://github.com/VKCOM/VKUI/releases.
Гайд по миграции на версию 4: https://github.com/VKCOM/VKUI/releases/tag/v4.0.0.
npm i @vkontakte/vkui или
yarn add @vkontakte/vkui
Важно: Нужно установить вручную
peerDependencies, либо использовать npm7+ который делает это автоматически.
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom";
import {
AdaptivityProvider,
ConfigProvider,
useAdaptivity,
AppRoot,
SplitLayout,
SplitCol,
ViewWidth,
View,
Panel,
PanelHeader,
Header,
Group,
SimpleCell,
} from "@vkontakte/vkui";
import "@vkontakte/vkui/dist/vkui.css";
const Example = () => {
const { viewWidth } = useAdaptivity();
return (
<AppRoot>
<SplitLayout header={<PanelHeader separator={false} />}>
<SplitCol spaced={viewWidth > ViewWidth.MOBILE}>
<View activePanel="main">
<Panel id="main">
<PanelHeader>VKUI</PanelHeader>
<Group header={<Header mode="secondary">Items</Header>}>
<SimpleCell>Hello</SimpleCell>
<SimpleCell>World</SimpleCell>
</Group>
</Panel>
</View>
</SplitCol>
</SplitLayout>
</AppRoot>
);
};
ReactDOM.render(
<ConfigProvider>
<AdaptivityProvider>
<Example />
</AdaptivityProvider>
</ConfigProvider>,
document.getElementById("root")
);
На данный момент мы поддерживаем WebView следующих операционных систем:
Иными словами, мы поддерживаем браузеры следующих версий:
Мы работаем над качеством библиотеки и подвозим тесты.
yarn test запускает юниты, проверяет типы и линтит.
yarn test:unit запускает только юниты и поддерживает интерактивный режим с флагом
--watch. Также мы поддерживаем скриншотные тесты — смотрите наш гайд по тестированию.
В документации вы сможете найти информацию об использовании компонентов и утилит.
Напишите нам issue, если нашли баг или у вас есть предложения по улучшению библиотеки.
Мы очень радуемся, когда пользователи библиотеки работают над её улучшением. Для того, чтобы оставить след в истории: