VK Bridge

A package for integrating VK Mini Apps with official VK clients for iOS, Android and Web.

Usage

import bridge from '@vkontakte/vk-bridge' ; bridge.send( 'VKWebAppInit' ); bridge.subscribe( e => console .log(e));

For use in a browser, include the file dist/browser.min.js and use as follows

< script src = "https://unpkg.com/@vkontakte/vk-bridge/dist/browser.min.js" > </ script > < script > vkBridge.send( 'VKWebAppInit' ); </ script >

API Reference

Sends a message to native client and returns the Promise object with response data

Parameters

method required The VK Bridge method

required The VK Bridge method params optional Message data object

Example

bridge .send( 'VKWebAppGetEmail' ) .then( data => { console .log(data.email); }) .catch( error => { });

You can also use imperative way

try { const data = await bridge.send( 'VKWebAppGetEmail' ); console .log(data.email); } catch (error) { }

Subscribes a function to events listening

Parameters

fn required Function to be subscribed to events

Example

bridge.subscribe( event => { if (!event.detail) { return ; } const { type, data } = event.detail; if (type === 'VKWebAppOpenCodeReaderResult' ) { console .log(data.code_data); } if (type === 'VKWebAppOpenCodeReaderFailed' ) { console .log(data.error_type, data.error_data); } }); bridge.send( 'VKWebAppOpenCodeReader' , {});

Unsubscribes a function from events listening

Parameters

fn required Event subscribed function

Example

const fn = event => { }; bridge.subscribe(fn); bridge.unsubscribe(fn);

Checks if an event is available on the current device

Parameters

method required The VK Bridge method

Returns true if VK Bridge is running in mobile app, or false if not

Returns true if VK Bridge is running in iframe, or false if not

Returns true if VK Bridge is running in embedded app, or false if not

Returns true if VK Bridge is running in standalone app, or false if not

Middleware API

Middlewares are pieces of code that intercept and process data between sending and receiving. Thus, by creating middlewares, you can easily log data, modify data before sending it, talking to an asynchronous API, etc. If you've used Redux, you were also probably already familiar with the concept—a similar is used here.

Creates the VK Bridge enhancer that applies middleware to the send method. This is handy for a variety of task such as logging every sent event. Returns the VK Bridge enhancer applying the middleware.

Parameters

middlewareN A middleware to be applied

Example