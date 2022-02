VK-IO - This is a powerful Node.js module that allows you to easily interact with the VK API 🚀

Features

100% coverage of the VKontakte API

Predictable abstraction

Works with large collections of data

Support for all types of authorization, including via login and password

Typings

Installation

Node.js 12.0.0 or newer is required

Yarn

Recommended

yarn add vk-io

NPM

npm i vk-io

Example usage

import { VK } from 'vk-io' ; const vk = new VK({ token : process.env.TOKEN }); async function run ( ) { const response = await vk.api.wall.get({ owner_id : 1 }); console .log(response); } run().catch( console .log);

Community

Useful modules that may be useful to you

@vk-io/stateless-prompt: Simple implementation of stateless prompt

@vk-io/authorization: Authorization by login & password, and etc...

@vk-io/streaming: Receiving data with Streaming API

@vk-io/session: Simple implementation of the sessions

@vk-io/scenes: Simple implementation of middleware-based scene management

@vk-io/hear: Simple implementation of the hears

vk-io-question: Simple promise-based prompt

vk-io-pages: Dynamic pages pagination module

henta: Simple VK bot engine