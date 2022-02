@victorzimnikov/react-native-wheel-picker-android

React native wheel picker V2

A simple Wheel Picker for Android (For IOs is using Picker from react-native)

Example

You can clone the repo and run example from ./example folder

Installation

yarn add react-native-wheel-picker-android

Automatic Installation

react-native link react-native-wheel-picker-android

Manual Android Installation

In android/settings.gradle

include ':react-native-wheel-picker-android' project ( ':react-native-wheel-picker-android' ) .projectDir = new File(rootProject .projectDir , '../node_modules/react-native-wheel-picker-android/android' )

In android/app/build.gradle

dependencies { ... compile project ( ':react-native-wheel-picker-android' ) }

In android/app/src/main/java/com/PROJECT_NAME/MainApplication.java

protected List<ReactPackage> getPackages () { return Arrays.<ReactPackage>asList( new MainReactPackage(), new WheelPickerPackage()); }

Usage

import { WheelPicker, TimePicker, DatePicker } from "react-native-wheel-picker-android" ; import React, { Component } from "react" ; import { AppRegistry, StyleSheet, Text, View, Button } from "react-native" ; const wheelPickerData = [ "sunday" , "monday" , "tuesday" , "wednesday" , "thursday" , "friday" ]; class MyPicker extends Component { state = { selectedItem : 0 }; onItemSelected = selectedItem => { this .setState({ selectedItem }); }; onPress = () => { this .setState({ selectedItem : 3 }); }; render() { return ( <View style={styles.container}> <Button title={"Select third element"} onPress={this.onPress} /> <Text>Selected position: {this.state.selectedItem}</Text> <WheelPicker selectedItem={this.state.selectedItem} data={wheelPickerData} onItemSelected={this.onItemSelected} /> </View> ); } } module.exports = MyPicker;

Props

Prop Default Type Description onItemSelected - func Returns selected position data - Array<string> Data array isCyclic false bool Make Wheel Picker cyclic selectedItemTextColor black string Wheel Picker's selected Item text color selectedItemTextSize 16 number Wheel Picker's selected Item text size selectedItemTextFontFamily - font-family Wheel Picker's selected Item font itemTextColor grey string Wheel Picker's Item Text Color itemTextSize 16 number Wheel Picker's Item text size itemTextFontFamily - font-family Wheel Picker's Item font selectedItem 0 number Current item position initPosition 0 number Initial item position indicatorColor black string Indicator color hideIndicator - boolean Hide indicator indicatorWidth 1 number Indicator width backgroundColor transparent string Wheel Picker background color disabled undefind bool Disable picker selection

Time Picker

For IOs DatePickerIOS is used

onTimeSelected = date => {} ... <TimePicker onTimeSelected={ this .onTimeSelected}/>

Props

Prop Default Type Description DatePickerIOS props - - All DatePickerIOS props (IOS only) ...WheelPicker props - - All style WheelPicker props (Android only) initDate current date Date Initial date onTimeSelected - func Callback with selected time hours [1,2,3,4...] Array<string> Custom hours array (Android only) minutes [00,05,10,15...] Array<string> Custom minutes array (Android only) format24 false boolean Time format (Android only)

onDateSelected = date => {} ... <DatePicker onDateSelected={ this .onDateSelected}/>

Props

Prop Default Type Description DatePickerIOS props - - All DatePickerIOS props (IOS only) initDate current date Date Initial date onDateSelected - func Callback with selected date days [1,2,3,4...] Array<string> Custom days array (Android only) hours [1,2,3,4...] Array<string> Custom hours array (Android only) minutes [00,05,10,15...] Array<string> Custom minutes array (Android only) format24 false boolean Time format (Android only) startDate current date Date Min Date (Android only) daysCount 365 number Days count to display from start date (Android only) hideDate false boolean Hide days picker (Android only) hideHours false boolean Hide hours picker (Android only) hideMinutes false boolean Hide minutes picker (Android only) hideAM false boolean Hide time format picker (Android only)

Questions or suggestions?

Feel free to open an issue