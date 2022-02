Picasso

General purpose deterministic identity icon library in svg format, mostly for vechain thor addresses.

Install

By CDN

Picasso is available at jsDelivr, you can import it directly.

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@vechain/picasso" > </ script >

By NPM

npm install --save @vechain/picasso yarn add @vechain/picasso

Usage

import { picasso } from '@vechain/picasso' const div = document .createElement( "div" ) const svg = picasso( '0xf6e78a5584c06e2dec5c675d357f050a5402a730' ) div.style.background = `no-repeat url('data:image/svg+xml;utf8, ${svg} ')` div.style.height = '200px' div.style.width = '200px' document .body.appendChild(div);

License

picasso is licensed under the GNU Lesser General Public License v3.0, also included in LICENSE file in repository.