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@unionfab/ufc-apis

by 王下邀月熊
2.2.17-oversea.1 (see all)

Lucid & Futuristic Production Boilerplates For Frontend(Web) Apps, React/RN/Vue, with TypeScript(Optional), Webpack 4/Parcel, MobX/Redux 💫 多技术栈前端项目模板

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fe-boilerplate

fe-boilerplate 是笔者对于日常工作中的基于 React/Vue.js 技术栈与实践的收集(部分模板修改自其他项目)与沉淀，dev-config/ 与 package.json 构成了基础的脚手架，支持最新的开发流程与默认的生产环境优化。

为了方便不同级别/熟练程度的开发者使用，笔者将模板尽可能地泛化为多个项目，包含了从入门级到生产环境，微前端等多个不同层次/复杂度的模板项目。其中，模板特性可能包括或不限于以下：

  • 技术栈支持：使用 ES6/ES7 语法、允许使用 CSS Modules、SCSS、Less(CSS Modules) 并且使用 PostCSS 进行自动 Polyfill、支持使用 styled-component 进行 CSS-in-JS 样式控制、使用 TypeScript 作为静态语言、使用 Jest 作为默认的测试框架；

  • 开发环境：使用 WebpackDevServer 部署开发服务器、支持组件热加载、使用 TS/Babel 进行代码转换、使用 ESLint 进行代码检测、使用 DllPlugin 作为开发环境下公共代码提取工具以优化编译速度；

  • 生产环境：使用 CommonChunksPlugin*(Webpack 4 中提供了 optimization 选项) 作为生产环境下公共代码提取工具、使用 Prepack & prepack-webpack-plugin 进行代码优化、使用 offline-plugin 添加简单的 PWA 特性增强；

  • 部署方式：支持独立部署(HashRouter)、支持服务端部署、支持服务端渲染；

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项目索引

关联项目

  • react-snippets: React Snippets(.ts/.tsx), about design patterns/techniques used while developing with React and TypeScript.

  • vue-snippets: Vue Snippets(.js/.ts), about design patterns/techniques used while developing with Vue and JavaScript/TypeScript.

  • m-fe-husky-config：Common Dev Configs(ESLint, Prettier, Husky, etc.) for Micro-Frontend Apps

  • m-fe-rtw: Micro-Frontend boilerplate with React & TypeScript & Webpack, for complicated cooperative applications. | 微前端项目模板

  • m-fe-vtw: Micro-Frontend boilerplate with Vue & TypeScript & Webpack, for complicated cooperative applications. | 微前端项目模板

  • fractal-components: Massive Fractal Components in Several Libraries(Vanilla, React, Vue, Weapp), for building your great apps easily again

  • Legoble: Build your apps like stacking Lego blocks 💫总想自己实现一款可视化配置的动态应用构建工具，动态表单、动态布局、动态报告、动态规则、动态选择、动态流程

About

  • 子项目命名方式：主体-子关键字 混合项目命名方式：框架-语言/机制-工具

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