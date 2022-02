Uni API 是一套支持小程序和 Web 容器的跨端 API 解决方案。

🎉 多容器支持 目前支持 Web、微信小程序、头条小程序、阿里小程序、百度小程序、快手小程序

🐂 API 丰富 覆盖 90+ API 实现

😯 文档完善 提供双语文档、丰富样例

0️⃣ 无框架依赖 无框架依赖,纯原生实现,可以兼容任意框架

🚀 极致体积 支持按需加载,按环境剔除无用代码

👍🏻 简易使用,快速接入 提供完善的 TypeScript 声明,让你可以摆脱文档,沉浸编程

快速使用

以 @uni/toast 为例

$ npm install @uni/toast

import { showToast } from '@uni/toast' ; showToast( 'Hi' ); showToast({ content : 'hello' , type : 'success' , duration : 1000 , success : () => { console .log( 'toast' ) } }); showToast({ content : 'hello' , type : 'success' , duration : 1000 , }).then( () => {});

文档

官方站点:https://universal-api.js.org/

示例

微信小程序 支付宝小程序

贡献代码

请首先阅读 Rax 贡献代码指南,了解基础的规范。

起步

$ git clone git@github.com:raxjs/universal-api.git $ yarn $ yarn build

调试 API

$ yarn demo:init $ yarn demo:dev

然后使用小程序 IDE 即可开始调试:

更新版本

API package 版本统一维护在根目录下的api-config.js,以 @uni/toast 为例:

module .exports = { toast : { path : 'src/packages/interactive/toast/src/index.ts' , pkgInfo : [ { version : '1.0.5' , name : '@uni/toast' , }, ], }, }

参数 含义 默认值 path 在源文件的路径 - pkgInfo npm包的属性(同packagejson写法) - needCommonUtil 是否需要公共utils true unNeedSplit 是否需要安环境分包 false

大包版本需要更新根目录下的 package.json 的 version

协议

BSD License