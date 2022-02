UnblockNeteaseMusic

解锁网易云音乐客户端变灰歌曲

特性

支援多个音源,替换变灰歌曲链接 支援的完整音源清单可以见下方〈音源清单〉处。

为请求增加 X-Real-IP 参数解锁海外限制,支持指定网易云服务器 IP,支持设置上游 HTTP / HTTPS 代理

参数解锁海外限制,支持指定网易云服务器 IP,支持设置上游 HTTP / HTTPS 代理 完整的流量代理功能 (HTTP / HTTPS),可直接作为系统代理 (同时支持 PAC)

运行

直接打开可运行文件

去右侧的 Releases 找到最新版本,然后在下方的 Assets 找到符合你系统架构的可运行文件。下载回来后点两下即可使用。

macOS 因为签名问题,暂时不提供可运行文件。请先按照其他做法使用。

NPM 安装

安装成依赖

npm install @unblockneteasemusic/server yarn add @unblockneteasemusic/server

用 NPX 运行

npx -p @unblockneteasemusic/server unblockneteasemusic

注册成 Windows 服务

安装服务

直接 clone 或下载本项目,在项目根目录运行 node ./nw.js 。会有弹窗,直接确定即可。如果有安全管家等软件可能会阻止,直接允许即可。运行成功后可在电脑服务中看到该服务。

配置

http 代理使用 127.0.0.1 ,端口默认使用 8080 。

如果想要添加启动参数,请在项目根目录中的 nw.js 中配置 scriptOptions 。

如果想要卸载已安装的服务,请再次运行 node ./nw.js 。 安装服务后,会在项目根目录生成 daemon 文件夹。可在这里查看日志。

Docker 作法

Docker Hub

见 pan93412/unblock-netease-music-enhanced 。 latest 是从 enhanced 组建的最新版本; release 是最新 tag 的版本。

直接运行 pan93412/unblock-netease-music-enhanced 的命令如下:

docker run pan93412/unblock-netease-music-enhanced

若要更新 UnblockNeteaseMusic,请运行以下命令后重新 run :

docker pull pan93412/unblock-netease-music-enhanced

若要指定环境变量,您可以往 docker run 传入 -e ,就像这样:

docker run -e JSON_LOG= true -e LOG_LEVEL=debug pan93412/unblock-netease-music-enhanced

若要传入配置参数,只要在 docker run 的 image 之后传入参数即可:

docker run pan93412/unblock-netease-music-enhanced -o bilibili -p 1234

自行编译

git clone https://github.com/UnblockNeteaseMusic/server.git UnblockNeteaseMusic cd UnblockNeteaseMusic docker-compose up

直接使用 Repo 最新版本

git clone https://github.com/UnblockNeteaseMusic/server.git UnblockNeteaseMusic cd UnblockNeteaseMusic node app.js

更新:

git pull

编译最新的 package

yarn yarn build node app.js

采用(而不编译)最新的 package

yarn DEVELOPMENT= true node app.js

Android Xposed 模块

请移步至 杜比大喇叭 β 版。

OpenWrt LuCI 插件

请移步至 luci-app-unblockneteasemusic。

配置参数

$ unblockneteasemusic -h usage: unblockneteasemusic [-v] [-p port] [-a address] [-u url] [-f host] [-o source [ source ...]] [-t token] [-e url] [-s] [-h] optional arguments: -v, --version output the version number -p port, --port port specify server port -a address, --address address specify server host -u url, --proxy-url url request through upstream proxy -f host, --force-host host force the netease server ip -o source [ source ...], --match-order source [ source ...] set priority of sources -t token, --token token set up proxy authentication -e url, --endpoint url replace virtual endpoint with public host -s, --strict enable proxy limitation -c, --cnrelay host:port Mainland China relay to get music url -h, -- help output usage information

音源清单

将有兴趣的音源代号用 -o 传入 UNM 即可使用,像这样:

node app.js -o bilibili ytdlp

名称 代号 默认启用 注意事项 QQ 音乐 qq 需要准备自己的 QQ_COOKIE (请参阅下方〈环境变量〉处)。 酷狗音乐 kugou ✅ 酷我音乐 kuwo ✅ 咪咕音乐 migu ✅ 需要准备自己的 MIGU_COOKIE (请参阅下方〈环境变量〉处)。 JOOX joox 需要准备自己的 JOOX_COOKIE (请参阅下方〈环境变量〉处)。似乎有严格地区限制。 YouTube(纯 JS 解析方式) youtube 似乎不能使用。 yt-download ytdownload 似乎不能使用。 YouTube(通过 youtube-dl ) youtubedl 需要自行安装 youtube-dl 。 YouTube(通过 yt-dlp ) ytdlp ✅ 需要自行安装 yt-dlp ( youtube-dl 仍在活跃维护的 fork)。 B 站音乐 bilibili ✅ 第三方网易云 API pyncmd 有地区限制。

环境变量

变量名称 类型 描述 示例 ENABLE_FLAC bool 激活无损音质获取 ENABLE_FLAC=true ENABLE_LOCAL_VIP bool 激活本地黑胶 VIP ENABLE_LOCAL_VIP=true ENABLE_HTTPDNS bool 激活故障的 Netease HTTPDNS 查询(不建议) ENABLE_HTTPDNS=true DEVELOPMENT bool 激活开发模式。需要自己用 yarn 安装依赖 (dependencies) DEVELOPMENT=true JSON_LOG bool 输出机器可读的 JSON 记录格式 JSON_LOG=true NO_CACHE bool 停用 cache NO_CACHE=true MIN_BR int 允许的最低源音质,小于该值将被替换 MIN_BR=320000 LOG_LEVEL str 日志输出等级。请见〈日志等级〉部分。 LOG_LEVEL=debug LOG_FILE str 从 Pino 端设置日志输出的文件位置。也可以用 *sh 的输出重导向功能 ( node app.js >> app.log ) 代替 LOG_FILE=app.log JOOX_COOKIE str JOOX 音源的 wmid 和 session_key cookie JOOX_COOKIE="wmid=<your_wmid>; session_key=<your_session_key>" MIGU_COOKIE str 咪咕音源的 aversionid cookie MIGU_COOKIE="<your_aversionid>" QQ_COOKIE str QQ 音源的 uin 和 qm_keyst cookie QQ_COOKIE="uin=<your_uin>; qm_keyst=<your_qm_keyst>" YOUTUBE_KEY str Youtube 音源的 Data API v3 Key YOUTUBE_KEY="<your_data_api_key>" SIGN_CERT path 自定义证书文件 SIGN_CERT="./server.crt" SIGN_KEY path 自定义密钥文件 SIGN_KEY="./server.key"

日志等级 ( LOG_LEVEL )

这些是常用的值:

debug : 输出所有记录(调试用)

: 输出所有记录(调试用) info : 只输出一般资讯(默认值)

: 只输出一般资讯(默认值) error : 只在出严重问题时输出

详细请参见 Pino 对此的说明。

使用

警告:本项目不提供在线 demo,请不要轻易信任使用他人提供的公开代理服务,以免发生安全问题

若将服务部署到公网,强烈建议使用严格模式 (此模式下仅放行网易云音乐所属域名的请求) -s 限制代理范围 (需使用 PAC 或 hosts), 或激活 Proxy Authentication -t <name>:<password> 设置代理用户名密码 (目前密码认证在 Windows 客户端设置和 macOS 系统设置都无法生效,请不要使用),以防代理被他人滥用

支持 Windows 客户端,UWP 客户端,Android 客户端,Linux 客户端 (1.2 版本以上需要自签证书 MITM,启动客户端需要增加 --ignore-certificate-errors 参数),macOS 客户端 (726 版本以上需要自签证书),iOS 客户端 (配置 https endpoint 或使用自签证书) 和网页版 (需要自签证书,需要脚本配合)

目前除 UWP 外其它客户端均优先请求 HTTPS 接口,默认配置下本代理对网易云所有 HTTPS API 连接返回空数据,促使客户端降级使用 HTTP 接口 (新版 Linux 客户端和 macOS 客户端已无法降级)

因 UWP 应用存在网络隔离,限制流量发送到本机,若使用的代理在 localhost,或修改的 hosts 指向 localhost,需为 "网易云音乐 UWP" 手工开启 loopback 才能使用,请以管理员身份运行命令

checknetisolation loopbackexempt -a -n= "1F8B0F94.122165AE053F_j2p0p5q0044a6"

方法 1. 修改 hosts

向 hosts 文件添加两条规则

<Server IP> music.163.com <Server IP> interface.music.163.com

使用此方法必须监听 80 端口 -p 80 若在本机运行程序,请指定网易云服务器 IP -f xxx.xxx.xxx.xxx (可在修改 hosts 前通过 ping music.163.com 获得) 或 使用代理 -u http(s)://xxx.xxx.xxx.xxx:xxx ,以防请求死循环 Android 客户端下修改 hosts 无法直接使用,原因和解决方法详见云音乐安卓又搞事啦,安卓免 root 绕过网易云音乐 IP 限制

方法 2. 设置代理

PAC 自动代理脚本地址 http://<Server Name:PORT>/proxy.pac

全局代理地址填写服务器地址和端口号即可

平台 基础设置 Windows 设置 > 工具 > 自定义代理 (客户端内) UWP Windows 设置 > 网络和 Internet > 代理 Linux 系统设置 > 网络 > 网络代理 macOS 系统偏好设置 > 网络 > 高级 > 代理 Android WLAN > 修改网络 > 高级选项 > 代理 iOS 无线局域网 > HTTP 代理 > 配置代理

代理工具和方法有很多请自行探索,欢迎在 issues 讨论

✳ 方法 3. 调用接口

作为依赖库使用

const match = require ( '@unblockneteasemusic/server' ); global.proxy = require ( 'url' ).parse( 'http://127.0.0.1:1080' ); global.hosts = { 'i.y.qq.com' : '59.37.96.220' }; match( 418602084 , [ 'qq' , 'kuwo' , 'migu' ]).then( console .log);

設定 HTTPS 憑證

新版的 NeteaseMusic 需要 HTTPS 才能使用。证书的设置教学可参阅《安裝 UNM 的 HTTPS 憑證》一文。

效果

Windows 客户端

UWP 客户端

Linux 客户端

macOS 客户端

Android 客户端

iOS 客户端

致谢

感谢大佬们为逆向 eapi 所做的努力

使用的其它平台音源 API 出自

trazyn/ieaseMusic

listen1/listen1_chrome_extension

向所有同类项目致敬

EraserKing/CloudMusicGear

EraserKing/Unblock163MusicClient

ITJesse/UnblockNeteaseMusic

bin456789/Unblock163MusicClient-Xposed

YiuChoi/Unlock163Music

yi-ji/NeteaseMusicAbroad

stomakun/NeteaseReverseLadder

fengjueming/unblock-NetEaseMusic

acgotaku/NetEaseMusicWorld

mengskysama/163-Cloud-Music-Unlock

azureplus/163-music-unlock

typcn/163music-mac-client-unlock

许可

(Original project) nondanee/UnblockNeteaseMusic: MIT

(This project) UnblockNeteaseMusic/server: LGPL-3.0-only