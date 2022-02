Umi UI

Umi 研发工作台,集成一系列可视化辅助编程(VAP)插件,帮助开发者更快更好地开发 Umi 项目。

用于 umi@3 项目

🎬 快速开始

第一步,先在项目中安装 @umijs/preset-ui

$ yarn add @umijs/preset-ui -D

开始使用:

- $ umi dev

✨ 主要功能

任务

命令可视化展示

资产

页面中插入区块

指定页面中可插入区块位置

import React from 'react'; import { UmiUIFlag } from 'umi'; import { Button } from 'antd'; export default () => ( <div>Hello <div> <p>World</p> <UmiUIFlag /> <p> aaaaa <div> <UmiUIFlag inline />Hello Inline<UmiUIFlag inline /> </div> </p> </div> <Button type="primary">World</Button> </div> )

从页面打开资产

window .postMessage( JSON .stringify({ action : 'umi.ui.block.addTemplate' , payload : { name : '分析页' , key : "DashboardAnalysis" , url : "https://github.com/ant-design/pro-blocks/tree/master/DashboardAnalysis" , path : "DashboardAnalysis" , } }), '*' )

小气泡信息提示

如果 UI 插件希望调用小气泡,可通过以下 API:

window .parent.postMessage( JSON .stringify({ action : 'umi.ui.toggleIconLoading' , }), '*' , ); window .parent.postMessage( JSON .stringify({ action : 'umi.ui.changeEdit' , payload : { 'zh-CN' : 'OneAPI 更新了' , 'en-US' : 'OneAPI Updated' , }, }), '*' , );

更多功能

📖 API

API 由 Umi 插件基础 API + 客户端 API 组成。

master 用于 umi@3 。

目录结构

. ├── README.md ├── examples │ └── app ├── lerna.json ├── package.json ├── packages │ ├── preset-ui │ │ ├── package.json │ │ └── src │ │ ├── bubble │ │ ├── index.ts │ │ └── plugins │ │ ├── configuration │ │ ├── dashboard │ │ └── routes │ │ │ ├── block-sdk │ │ ├── package.json │ │ ├── .fatherrc.ts │ │ └── src │ │ │ ├── plugin-ui-blocks │ │ ├── dist │ │ ├── package.json │ │ ├── .fatherrc.ts │ │ ├── src │ │ └── ui │ ├── plugin-ui-tasks │ │ ├── package.json │ │ ├── src │ │ └── ui │ ├── theme │ │ ├── dark.less │ │ ├── light.less │ │ └── package.json │ ├── types │ └── ui │ ├── client │ │ └── src │ │ └── PluginAPI.ts │ ├── package.json │ └── src ├── scripts │ ├── dev.ts │ ├── publish.js │ ├── syncTNPM.js │ ├── ui.js │ └── uiPlugins.js └── test └── ui.e2e.ts

准备工作

clone 下仓库后,先执行相应包的安装、link 工作。

$ yarn

开发调试

执行构建,并且带上 -w 用于实时修改编译:

$ yarn build -w

执行 UI 构建,也带上 -w :

$ yarn ui:build -w

进入 cd example/app 测试项目:

$ yarn start 🚀 Starting Umi UI using umi@3.0.1... 🌈 Umi UI mini Ready on port 3000

访问 http://localhost:3000 就是 Umi UI。

调试如图:

插件开发原理

UI 插件与普通 Umi 的插件实际是一样的原理。

只是比一般的 Umi 插件,多使用两个 API:

api.addUIPlugin 用于加载 ui 的 umd 包

用于加载 ui 的 umd 包 api.onUISocket 为前端 ui 提供服务端接口

了解更多

UI 插件组织

本仓库包括: