Usage

npm i @umijs/route-utils --save yarn add @umijs/route-utils

API

import { transformRoute, getMatchMenu } from '@umijs/route-utils'; const routes = [ { path: '/welcome', name: 'welcome', }, { path: '/admin', name: 'admin', access: 'canAdmin', }, { name: 'list.table-list', path: '/list', }, ]; const { menuData, breadcrumb } = transformRoute(routes); console.log(menuData[0].name); // welcome console.log(breadcrumb.get('/welcome').name); // welcome

MenuDataItem

import { MenuDataItem } from '@umijs/route-utils'; export interface MenuDataItem { routes?: MenuDataItem[]; hideChildrenInMenu?: boolean; hideInMenu?: boolean; icon?: React.ReactNode; locale?: string | false; name?: string; key?: string; pro_layout_parentKeys?: string[]; path?: string; [key: string]: any; }

LICENSE

MIT