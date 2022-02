UMI Core - JavaScript Library









Введение

Библиотека написана на TypeScript и скомпилирована в модули CommonJS и ES Module. Работает во всех актуальных браузерах и Node.js.

Для совместимости с устаревшими браузерами скомпилирована iife версия, поддерживается Internet Explorer 5 и выше.

Установка

Библиотека опубликована в репозитории npm и может быть установлена с помощью пакетного менеджера, например, npm или Yarn:

npm

npm install @umi-top/umi-core-js

yarn

yarn add @umi-top/umi-core-js

Отдельным файлом

Если требуется, библиотеку можно скачать в виде отдельного файла:

CommonJS: index.js, ES Module: index.mjs или IIFE index.min.js.

Также можно скачать аннотации типов для TypeScript: index.d.ts и Flow: index.js.flow.

Подключение

CommonJS

Если вы используете Node.js:

const umi = require ( '@umi-top/umi-core-js' )

ES Modules

Если вы используете webpack, Rollup, Parcel или Node.js (>= v13).

Для более эффективной работы алгоритма tree shaking рекомендуем импортировать только используемые значения:

import { Address, PublicKey, SecretKey, Transaction } from '@umi-top/umi-core-js'

Импортировать все содержимое модуля. Этот вариант будет использоваться в примерах ниже.

import * as umi from '@umi-top/umi-core-js'

CDN

Библиотеку можно использовать напрямую в браузере.

Если требуется максимальная совместимость, можно использовать IIFE вариант:

< script src = "https://unpkg.com/@umi-top/umi-core-js" > </ script >

В современных браузерах можно импортировать es6 модуль:

< script type = "module" > import * as umi from 'https://unpkg.com/@umi-top/umi-core-js/lib/index.mjs' </ script >

Примеры

Мнемоники

UMI не накладывает никаких ограничений на способ генерации и хранения приватных ключей.

Для совместимости рекомендуем использовать bip39.

Seed из мнемонической фразы

Пример с использованием библиотеки bip39:

const bip39 = require ( 'bip39' ) const mnemonic = bip39.generateMnemonic( 256 ) const seed = bip39.mnemonicToSeedSync(mnemonic)

Ключи

В UMI применяется Ed25519 (RFC 8032) — схема подписи EdDSA, использующая SHA-512 и Curve25519.

Ключ из seed

Seed может быть любой длины. Оптимальным вариантом является длина 32 байта.

const seed = new Uint8Array ( 32 ) const secretKey = umi.SecretKey.fromSeed(seed) const publicKey = secretKey.getPublicKey()

Подписать сообщение

В метод SecretKey#sign() необходимо передать массив байтов, поэтому если требуется подписать текстовое сообщение, его нужно преобразовать:

const message = umi.textEncode( 'Hello World' ) const signature = secretKey.sign(message) console .log(umi.base64Encode(signature))

Проверить подпись

Метод PublicKey#verifySignature() принимает массив байтов, поэтому если подпись передается в виде текста, ее необходимо декодировать:

const address = 'umi18d4z00xwk6jz6c4r4rgz5mcdwdjny9thrh3y8f36cpy2rz6emg5s6rxnf6' const message = umi.textEncode( 'Hello World' ) const signature = umi.base64Decode( 'Jbi9YfwLcxiTMednl/wTvnSzsPP9mV9Bf2vvZytP87oyg1p1c9ZBkn4gNv15ZHwEFv3bVYlowgyIKmMwJLjJCw==' ) const pubKey = umi.Address.fromBech32(address).getPublicKey() const isValid = pubKey.verifySignature(signature, message) console .log(isValid ? 'true' : 'false' )

Адреса

UMI использует адреса в формате Bech32 (bip173) длиной 62 символа. Префикс имеет длину 3 символа.

Специальным случаем являются Genesis-адреса, существующие только в Genesis-блоке, такие адреса имеют длину 65 символов и всегда имеют префикс genesis .

Адрес в формате Bech32

Создать адрес из строки Bech32 можно, используя статический метод Address.fromBech32() , и экспортировать с помощью Address#getBech32() :

const bech32 = 'umi18d4z00xwk6jz6c4r4rgz5mcdwdjny9thrh3y8f36cpy2rz6emg5s6rxnf6' const address = umi.Address.fromBech32(bech32) console .log(address.getBech32())

Адрес из приватного или публичного ключа

Статический метод Address.fromKey() создает адрес из приватного или публичного ключа:

const seed = new Uint8Array ( 32 ) const secKey = umi.SecretKey.fromSeed(seed) const pubKey = secKey.getPublicKey() const address1 = umi.Address.fromKey(secKey) const address2 = umi.Address.fromKey(pubKey) console .log(address1.getBech32(), address2.getBech32())

Префикс

По умолчанию адреса имеют префикс umi . Изменить префикс можно с помощью метода Address#setPrefix() :

const bech32 = 'umi18d4z00xwk6jz6c4r4rgz5mcdwdjny9thrh3y8f36cpy2rz6emg5s6rxnf6' const address = umi.Address.fromBech32(bech32).setPrefix( 'aaa' ) console .log(address.getBech32())

Транзакции

Перевести монеты

Поля sender , recipient и value являются обязательными.

Сумма указывается в UMI-центах, т.е. 1.23 UMI = 123.

const secKey = umi.SecretKey.fromSeed( new Uint8Array ( 32 )) const sender = umi.Address.fromKey(secKey).setPrefix( 'umi' ) const recipient = umi.Address.fromKey(secKey).setPrefix( 'aaa' ) const tx = new umi.Transaction() .setVersion(umi.Transaction.Basic) .setSender(sender) .setRecipient(recipient) .setValue( 42 ) .sign(secKey) console .log( 'txid: ' , umi.hexEncode(tx.getHash())) console .log( 'base64: ' , umi.base64Encode(tx.getBytes()))

Создать структуру

Поля sender , prefix , name , profitPercent и feePercent являются обязательными.

Префикс имеет длину 3 символа. Название указывается в кодировке UTF-8 и может иметь длину до 35 байтов. Проценты указываются в сотых долях процента, т.е. 1.23% = 123.

const secKey = umi.SecretKey.fromSeed( new Uint8Array ( 32 )) const sender = umi.Address.fromKey(secKey).setPrefix( 'umi' ) const tx = new umi.Transaction() .setVersion(umi.Transaction.CreateStructure) .setSender(sender) .setPrefix( 'aaa' ) .setName( '🙂' ) .setProfitPercent( 500 ) .setFeePercent( 2000 ) .sign(secKey) console .log( 'txid: ' , umi.hexEncode(tx.getHash())) console .log( 'base64: ' , umi.base64Encode(tx.getBytes()))

Обновить настройки структуры

Поля sender , prefix , name , profitPercent и feePercent являются обязательными.

Необходимо задать все поля, даже если они не изменились.

const secKey = umi.SecretKey.fromSeed( new Uint8Array ( 32 )) const sender = umi.Address.fromKey(secKey).setPrefix( 'umi' ) const tx = new umi.Transaction() .setVersion(umi.Transaction.UpdateStructure) .setSender(sender) .setPrefix( 'aaa' ) .setName( '🙂' ) .setProfitPercent( 500 ) .setFeePercent( 2000 ) .sign(secKey) console .log( 'txid: ' , umi.hexEncode(tx.getHash())) console .log( 'base64: ' , umi.base64Encode(tx.getBytes()))

Установить адрес для начисления профита

Поля sender и recipient являются обязательными.

Адрес для начисления профита должен принадлежать структуре.

const secKey = umi.SecretKey.fromSeed( new Uint8Array ( 32 )) const sender = umi.Address.fromKey(secKey).setPrefix( 'umi' ) const newPrf = umi.Address.fromBech32( 'aaa18d4z00xwk6jz6c4r4rgz5mcdwdjny9thrh3y8f36cpy2rz6emg5svsuw66' ) const tx = new umi.Transaction() .setVersion(umi.Transaction.UpdateProfitAddress) .setSender(sender) .setRecipient(newPrf) .sign(secKey) console .log( 'txid: ' , umi.hexEncode(tx.getHash())) console .log( 'base64: ' , umi.base64Encode(tx.getBytes()))

Установить адрес для перевода комиссии

Поля sender и recipient являются обязательными.

Адрес для перевода комиссии должен принадлежать структуре.

const secKey = umi.SecretKey.fromSeed( new Uint8Array ( 32 )) const sender = umi.Address.fromKey(secKey).setPrefix( 'umi' ) const newFee = umi.Address.fromBech32( 'aaa18d4z00xwk6jz6c4r4rgz5mcdwdjny9thrh3y8f36cpy2rz6emg5svsuw66' ) const tx = new umi.Transaction() .setVersion(umi.Transaction.UpdateFeeAddress) .setSender(sender) .setRecipient(newFee) .sign(secKey) console .log( 'txid: ' , umi.hexEncode(tx.getHash())) console .log( 'base64: ' , umi.base64Encode(tx.getBytes()))

Активировать транзитный адрес

Поля sender и recipient являются обязательными.

Адрес должен принадлежать структуре.

const secKey = umi.SecretKey.fromSeed( new Uint8Array ( 32 )) const sender = umi.Address.fromKey(secKey).setPrefix( 'umi' ) const transit = umi.Address.fromBech32( 'aaa18d4z00xwk6jz6c4r4rgz5mcdwdjny9thrh3y8f36cpy2rz6emg5svsuw66' ) const tx = new umi.Transaction() .setVersion(umi.Transaction.CreateTransitAddress) .setSender(sender) .setRecipient(transit) .sign(secKey) console .log( 'txid: ' , umi.hexEncode(tx.getHash())) console .log( 'base64: ' , umi.base64Encode(tx.getBytes()))

Деактивировать транзитный адрес

Поля sender и recipient являются обязательными.

Адрес должен принадлежать структуре.

const secKey = umi.SecretKey.fromSeed( new Uint8Array ( 32 )) const sender = umi.Address.fromKey(secKey).setPrefix( 'umi' ) const transit = umi.Address.fromBech32( 'aaa18d4z00xwk6jz6c4r4rgz5mcdwdjny9thrh3y8f36cpy2rz6emg5svsuw66' ) const tx = new umi.Transaction() .setVersion(umi.Transaction.DeleteTransitAddress) .setSender(sender) .setRecipient(transit) .sign(secKey) console .log( 'txid: ' , umi.hexEncode(tx.getHash())) console .log( 'base64: ' , umi.base64Encode(tx.getBytes()))

Отправить транзакцию в сеть

Пример для браузера с использованием Fetch API (polyfill):

const tx = new umi.Transaction() fetch( 'https://testnet.umi.top/json-rpc' , { method : 'POST' , headers : { 'Content-Type' : 'application/json' }, body : JSON .stringify({ jsonrpc : '2.0' , id : '' , method : 'sendTransaction' , params : { base64 : umi.base64Encode(tx.getBytes()) } }) }).then( function ( response ) { console .log(response.status, response.statusText) return response.json() }).then( function ( json ) { console .log( 'parsed json' , json) }).catch( function ( ex ) { console .log( 'parsing failed' , ex) })

Пример для Node.js с использованием модуля https:

const umi = require ( '@umi-top/umi-core-js' ) const https = require ( 'https' ) const tx = new umi.Transaction() const data = JSON .stringify({ jsonrpc : '2.0' , id : '' , method : 'sendTransaction' , params : { base64 : Buffer.from(tx.getBytes()).toString( 'base64' ) } }) const options = { hostname : 'testnet.umi.top' , port : 443 , path : '/json-rpc' , method : 'POST' , headers : { 'Content-Type' : 'application/json' , 'Content-Length' : data.length } } const req = https.request(options, (res) => { console .log( `statusCode: ${res.statusCode} ` ) res.on( 'data' , (d) => { process.stdout.write(d) }) }) req.on( 'error' , (error) => { console .error(error) }) req.write(data) req.end()

Лицензия