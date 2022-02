React Components

前排注意事项

一些没有写在文档中的 props 以及方法等强烈不建议使用,因为这类 API 可能会随时变动。版本更新后可能会发生不可预知的问题。

浏览器兼容



IE / Edge

Firefox

Chrome

Safari IE11, Edge 18 29 30 7

如何使用

组件依赖于 react(^16)、react-dom(^16),请注意引入对应依赖,从 0.7.0 开始,不再兼容 react 15。

使用 npm 或 yarn 进行安装

<!-- install use yarn --> yarn add @ucloud-fe/react-components <!-- install use npm --> npm install @ucloud-fe/react-components <!-- install with a fixed version --> yarn add @ucloud-fe/react-components@0.3.1

需要注意对应修改 webpack 的 loader 配置,根据项目具体配置

{ rules : [ { test : /\.css$/ , use : [ 'style-loader' , 'css-loader' ] }, { test : /.(svg|eot|ttf|woff)$/ , use : [ { loader : 'file-loader' , options : { name : 'assets/[name].[ext]' } } ] } ]; }

实现模块化加载 通过 babel-plugin-import 实现模块化加载 添加 import 插件 npm install babel-plugin-import --dev 在 babel 的 plugins 中添加配置 { "plugins" : [ [ "import" , { "libraryName" : "@ucloud-fe/react-components" , "camel2DashComponentName" : false , "libraryDirectory" : "lib/components" } ] ] } 或者直接手动引用对应文件来实现模块化加载 import Button from '@ucloud-fe/react-components/lib/components/Button' ;



如何在 Create-React-App 中使用

添加到依赖

通过 Create-React-App 创建好项目 按照上述文档将 react-components 添加到依赖,然后按照需要去引用

模块化支持

修改项目的自定义配置,不支持的需要先执行 npm run eject 。 按照上述文档在 babel 的 plugin 中添加配置

