convert a human readable duration to ms

Installation

then in your app:

import parse from 'parse-duration'

or CommonJS:

var parse = require ( 'parse-duration' )

API

Convert str to ms

var ns = parse( '1ns' ) var μs = parse( '1μs' ) var ms = parse( '1ms' ) var s = parse( '1s' ) var m = parse( '1m' ) var h = parse( '1h' ) var d = parse( '1d' ) var w = parse( '1w' ) var y = parse( '1y' )

It can also handle basic compound expressions

parse( '1hr 20mins' )

whitespace

parse( '1 hr 20 mins' )

comma seperated numbers

parse( '27,681 ns' )

And most other types of noise

parse( 'running length: 1hour:20mins' )

You can even use negatives

parse( '2hr -40mins' )

And exponents

parse( '2e3s' )

Available unit types are:

nanoseconds (ns)

microseconds (μs)

milliseconds (ms)

seconds (s, sec)

minutes (m, min)

hours (h, hr)

days (d)

weeks (w, wk)

months

years (y, yr)

And its easy to add more, including unicode:

parse[ 'сек' ] = parse[ 'sec' ] parse( '5сек' )

The output format can also be defined