nookies 🍪

A collection of cookie helpers for Next.js

Features

✨ SSR support, for setter, parser and destroy

⚙️ Custom Express server support

🪶 super light

🛡 perfect for authentication

Setting and destroying cookies also works on server-side.

Quick start

yarn add nookies

You can play with the example code here.

ServerSide cookies

import nookies from 'nookies' export default function Me ( ) { return < div > My profile </ div > } export async function getServerSideProps ( ctx ) { const cookies = nookies.get(ctx) nookies.set(ctx, 'fromGetInitialProps' , 'value' , { maxAge : 30 * 24 * 60 * 60 , path : '/' , }) return { cookies } }

Client-only Cookies

import { parseCookies, setCookie, destroyCookie } from 'nookies' function handleClick ( ) { const cookies = parseCookies() console .log({ cookies }) setCookie( null , 'fromClient' , 'value' , { maxAge : 30 * 24 * 60 * 60 , path : '/' , }) } export default function Me ( ) { return < button onClick = {handleClick} > Set Cookie </ button > }

Custom Express server cookies

const express = require ( 'express' ); const dev = process.env.NODE_ENV !== 'production' ; const app = next({ dev }); const handle = app.getRequestHandler(); const { parseCookies, setCookie, destroyCookie } = require ( 'nookies' ); app.prepare() .then( () => { const server = express(); server.get( '/page' , (req, res) => { const parsedCookies = parseCookies({ req }); setCookie({ res }, 'fromServer' , 'value' , { maxAge : 30 * 24 * 60 * 60 , path : '/page' , }); return handle(req, res); }); );

Reference

For client side usage, omit the ctx parameter. You can do so by setting it to an empty object ( {} ), null or undefined .

parseCookies(ctx, options) or nookies.get(ctx, options)

ctx: Next.js context || (Express request object)

|| options: decode: a custom resolver function (default: decodeURIComponent)



setCookie(ctx, name, value, options) or nookies.set(ctx, name, value, options)

Don't forget to end your response on the server with res.send() .

ctx: (Next.js context) || (Express request object)

|| name: cookie name

cookie name value: cookie value

cookie value options: domain encode expires httpOnly maxAge path sameSite secure



destroyCookie(ctx, name, options) or nookies.destroy(ctx, 'token', options)

Don't forget to end your response on the server with res.send() . This might be the reason your cookie isn't removed.

ctx: (Next.js context) || (Express response object)

|| name: cookie name

cookie name options: domain path



License

MIT