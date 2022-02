DEPRECATED

Can be replaced with: i18next-http-middleware

Introduction

This is a middleware to use i18next in express.js.

Getting started

Source can be loaded via npm.

npm package npm install i18next-express-middleware

wire up i18next to request object

var i18next = require ( "i18next" ); var middleware = require ( "i18next-express-middleware" ); var express = require ( "express" ); i18next.use(middleware.LanguageDetector).init({ preload : [ "en" , "de" , "it" ], ...otherOptions }); var app = express(); app.use( middleware.handle(i18next, { ignoreRoutes : [ "/foo" ], removeLngFromUrl : false }) ); app.get( "myRoute" , function ( req, res ) { var lng = req.language; var lngs = req.languages; req.i18n.changeLanguage( "en" ); var exists = req.i18n.exists( "myKey" ); var translation = req.t( "myKey" ); }); div = t( "myKey" );

add routes

app.post( "/locales/add/:lng/:ns" , middleware.missingKeyHandler(i18next)); app.get( "/locales/resources.json" , middleware.getResourcesHandler(i18next));

add localized routes

You can add your routes directly to the express app

var express = require ( "express" ), app = express(), i18next = require ( "i18next" ), FilesystemBackend = require ( "i18next-node-fs-backend" ), i18nextMiddleware = require ( "i18next-express-middleware" ), port = 3000 ; i18next .use(i18nextMiddleware.LanguageDetector) .use(FilesystemBackend) .init({ preload : [ "en" , "de" , "it" ], ...otherOptions }, function ( ) { i18nextMiddleware.addRoute( i18next, "/:lng/key-to-translate" , [ "en" , "de" , "it" ], app, "get" , function ( req, res ) { } ); }); app.use(i18nextMiddleware.handle(i18next)); app.listen(port, function ( ) { console .log( "Server listening on port" , port); });

or to an express router

var express = require ( "express" ), app = express(), i18next = require ( "i18next" ), FilesystemBackend = require ( "i18next-node-fs-backend" ), i18nextMiddleware = require ( "i18next-express-middleware" ), router = require ( "express" ).Router(), port = 3000 ; i18next .use(i18nextMiddleware.LanguageDetector) .use(FilesystemBackend) .init({ preload : [ "en" , "de" , "it" ], ...otherOptions }, function ( ) { i18nextMiddleware.addRoute( i18next, "/:lng/key-to-translate" , [ "en" , "de" , "it" ], router, "get" , function ( req, res ) { } ); app.use( "/" , router); }); app.use(i18nextMiddleware.handle(i18next)); app.listen(port, function ( ) { console .log( "Server listening on port" , port); });

language detection

Detects user language from current request. Comes with support for:

path

cookie

header

querystring

session

Wiring up:

var i18next = require ( "i18next" ); var middleware = require ( "i18next-express-middleware" ); i18next.use(middleware.LanguageDetector).init(i18nextOptions);

As with all modules you can either pass the constructor function (class) to the i18next.use or a concrete instance.

Detector Options

{ order : [ 'querystring' , 'cookie' , 'header' ], lookupQuerystring : 'lng' , lookupCookie : 'i18next' , lookupHeader : 'accept-language' , lookupSession : 'lng' , lookupPath : 'lng' , lookupFromPathIndex : 0 , caches : false , cookieExpirationDate : new Date (), cookieDomain : 'myDomain' , cookieSecure : true }

Options can be passed in:

preferred - by setting options.detection in i18next.init:

var i18next = require ( "i18next" ); var middleware = require ( "i18next-express-middleware" ); i18next.use(middleware.LanguageDetector).init({ detection : options });

on construction:

var middleware = require ( "i18next-express-middleware" ); var lngDetector = new middleware.LanguageDetector( null , options);

via calling init:

var middleware = require ( "i18next-express-middleware" ); var lngDetector = new middleware.LanguageDetector(); lngDetector.init(options);

Adding own detection functionality

interface

module .exports = { name : 'myDetectorsName' , lookup : function ( req, res, options ) { return 'en' ; }, cacheUserLanguage : function ( req, res, lng, options ) { } };

adding it