Generate Password

Generate Password is a (relatively) extensive library for generating random and unique passwords.

Install

$ npm install generate-password --save

Usage

Generate one password with the given options. Returns a string.

var generator = require ( 'generate-password' ); var password = generator.generate({ length : 10 , numbers : true }); console .log(password);

Bulk generate multiple passwords at once, with the same options for all. Returns an array.

var generator = require ( 'generate-password' ); var passwords = generator.generateMultiple( 3 , { length : 10 , uppercase : false }); console .log(passwords);

Available options

Any of these can be passed into the options object for each function.

Name Description Default Value length Integer, length of password. 10 numbers* Boolean, put numbers in password. false symbols* Boolean or String, put symbols in password. false lowercase* Boolean, put lowercase in password true uppercase* Boolean, use uppercase letters in password. true excludeSimilarCharacters Boolean, exclude similar chars, like 'i' and 'l'. false exclude String, characters to be excluded from password. '' strict Boolean, password must include at least one character from each pool. false

*At least one should be true.