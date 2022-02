Opinionated fetch optimized for use inside microservices.

It automatically configures an agent via agentkeepalive, if not provided, with the following settings:

Name Value maxSockets 50 maxFreeSockets 20 timeout 60000 freeSocketKeepAliveTimeout 30000

How to use

const fetch = require ( '@turist/fetch' ).default( require ( 'some-fetch-implementation' ))

import createFetch from '@turist/fetch' ; const fetch = createFetch();