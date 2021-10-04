Добрый день!

Мы переместили этот репозиторий в архив, чтобы показать, что мы больше не принимаем новые компоненты для Турбо-страниц. Мы благодарны всем разработчикам, которые создавали компоненты, а вебмастерам за их использование на Турбо-страницах своих проектов.

Опираясь на фидбек партнеров, мы пришли к тому, что все доступные элементы и блоки – https://yandex.ru/dev/turbo/doc/rss/elements/index.html и опубликованные в документации компоненты https://yandex.ru/dev/turbo/doc/rss/elements/directadvert.html максимально покрывают спрос на внедрение их на ваши Турбо-страницы.

Тем не менее, если вы нашли то, что требует исправления в существующих компонентах, вы всегда можете написать нам в службу поддержки Турбо-страниц – https://yandex.ru/dev/turbo/doc/concepts/troubleshooting.html

Пользовательские турбо-компоненты

Репозиторий с кодом пользовательских компонентов, которые могут быть использованы на Турбо-страницах.

Содержание

Начало разработки

Клонирование репозитория

Для начала необходимо выполнить команды:

git clone git@github.com:turboext/components.git components cd components npm i npm start

Проверяем работу репозитория: переходим на http://localhost:8081/render/ext-exchange-rates/default .

Создание своего компонента

После того, как мы настроили среду, можно приступить к написанию своего компонента.

Структура директории с блоками

Для его создания необходимо соблюдать соглашение по наименованию:

components/ └── ExtFancyButton ├── ExtFancyButton .examples │ └── default .xml ├── ExtFancyButton .scss └── ExtFancyButton .tsx

То, есть все кастомные блоки лежат в корневой директории components .

Отдельный блок имеет свою директорию, начинается с Ext и используют pascal case для наименования.

Например, в данном случае: ExtFancyButton — директория с блоком.

Компонент называется так же, как и директория.

Например, в данном случае: ExtFancyButton.tsx — файл входа в блок (будет вызван с пришедшими данными на сервере и гидрирован на клиенте).

<Component-Name>.examples - директория с примерами данных для отображения блока. Используется для отладки.

Например, в данном случае: ExtFancyButton.examples — директория с примерами к блоку.

Примеры именуются свободно, и имеют расширение .xml

Например, в данном случае: default.xml — единственный пример для блока.

Написание своего примера

Все примеры описываются в xml формате, как содержимое rss -файла. Пример:

< ExtExchangeRates data-rates = '["USD","EUR","CHF","GBP","JPY","AUD","CZK"]' > </ ExtExchangeRates >

Данные можно передавать с помощью data- аттрибутов, в компонент они придут как пропсы с такими же названиями, но сериализованные для удобства:

Если в качестве значения передана строка, которая сериализуется в число (например, "123" или "123.123" ), то в качестве аргумента в компонент будет передано число

или ), то в качестве аргумента в компонент будет передано число Если в качестве значения передана строка, которая сериализуется в объект (не примитив), то в качестве аргумента будет передан объект (например, '{"a": "b"}' или '["USD","EUR"]' ).

или ). В иных случаях в качестве значения будет передана строка.

Ограничения

Disclamer

Правила разработки находятся в развитии и могут быть изменены в будущем.

Если вы хотите делать ajax запросы, то их возможно совершать только к API, находящемуся на одном домене с вашим сайтом. Например: для сайта rozhdestvenskiy.ru можно совершать ajax запросы только к домену rozhdestvenskiy.ru Запросы, например, к aws.com будут заблокированы политиками CSP При этом надо использовать CORS и нельзя передавать Cookie yandex.ru домена.

Запрещается работать с window.location и window.open .

Использование пользовательского компонента не подразумевает под собой размещение рекламы в каком-либо виде. Для обеспечения надлежащей работы Турбо-страниц при размещении рекламы на Турбо-страницах необходимо использовать специальные форматы рекламных блоков, которые доступны в интерфейсе ADFOX(1) или РСЯ(2), и интерфейс Яндекс.Вебмастера для указания соответствующих идентификаторов блоков.

1 – ссылка на хелп ADFOX https://yandex.ru/support/adfox-sites/code/adfox-turbo.html 2 – ссылка на хелп Вебмастера https://yandex.ru/dev/turbo/doc/settings/ads-docpage/

Встраиваемые виджеты (embed widgets)

Для создания компонентов-виджетов, загружающих для своей работы внешние скрипты, необходимо использовать существующий компонент ExtEmbed (документация).

Написание кода

Все блоки пишутся строго на typescript . Точка входя для блока должна экспортировать class или простую (не стрелочную) функцию, названные так же, как и компонент.

Валидные записи:

export class ExtExchangeRates extends React . PureComponent < IProps > {}

export function ExtExchangeRates ( ) {}

Невалидные записи:

export const ExtExchangeRates = () => {}

export default function ExtExchangeRates ( ) {}

При импорте он будет вызван как реакт-компонент, а в качестве пропсов ему будут переданы данные из rss. Внутри компонента можно импортировать стили, которые приедут вместе с ним.

Отладка кода

Код компонента доступен по ссылке /render/<component-name>/<example-name> . Список всех примеров можно посмотреть на заглавной странице.

Процесс разработки

Для разработки вы создаете форк проекта. Вы создаете pull-request в репозиторий Проходят все линтеры. Если линтеры не проходят, пулреквест не рассматривается. Если есть проблемы, связанные с линтингом файлов (например, конфликтующие линтеры или ошибки во время линтинга кода), необходимо создать issue. После того, как прошли все линтеры, пулреквест получает два апрува от команды. Пулреквест вливается в репозиторий.

Релизный процесс (когда я окажусь в production ?):

Отведение новой релизной ветки происходит автоматически в пятницу вечером. За выходные все кастомные блоки тестируются. Если все хорошо, то выпускаем новую версию пакета компонентов. Если есть проблемы с отдельными блоками, то эти блоки не будут включены в релиз. Релиз с компонентами попадают на страницы в понедельник. Изменения будут появляться в CHANGELOG.md

Работа с линтерами и CI

Мы используем много самых разнообразных линтеров для контроля качества кода.

Для контроля стилей ( .scss ) мы используем stylelint.

) мы используем stylelint. Для контроля наименования мы используем линтер файловой структуры

Для контроля типов мы используем tsc .

. Для контроля качества кода мы используем eslint с рядом плагинов.

Часть из них запускается перед коммитом, часть — перед пушем в удаленный репозиторий.

Если линтер падает на прекомите, можно сначала попробовать поправить изменения автоматически с помощью команды: npm run lint:fix .

Вопросы и проблемы