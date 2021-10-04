Добрый день!
Мы переместили этот репозиторий в архив, чтобы показать, что мы больше не принимаем новые компоненты для Турбо-страниц. Мы благодарны всем разработчикам, которые создавали компоненты, а вебмастерам за их использование на Турбо-страницах своих проектов.
Опираясь на фидбек партнеров, мы пришли к тому, что все доступные элементы и блоки – https://yandex.ru/dev/turbo/doc/rss/elements/index.html и опубликованные в документации компоненты https://yandex.ru/dev/turbo/doc/rss/elements/directadvert.html максимально покрывают спрос на внедрение их на ваши Турбо-страницы.
Тем не менее, если вы нашли то, что требует исправления в существующих компонентах, вы всегда можете написать нам в службу поддержки Турбо-страниц – https://yandex.ru/dev/turbo/doc/concepts/troubleshooting.html
Репозиторий с кодом пользовательских компонентов, которые могут быть использованы на Турбо-страницах.
production?)
Для начала необходимо выполнить команды:
git clone git@github.com:turboext/components.git components
cd components
npm i
npm start
Проверяем работу репозитория: переходим на
http://localhost:8081/render/ext-exchange-rates/default.
После того, как мы настроили среду, можно приступить к написанию своего компонента.
Для его создания необходимо соблюдать соглашение по наименованию:
components/
└── ExtFancyButton
├── ExtFancyButton.examples
│ └── default.xml
├── ExtFancyButton.scss
└── ExtFancyButton.tsx
То, есть все кастомные блоки лежат в корневой директории
components.
Отдельный блок имеет свою директорию, начинается с
Ext и используют
pascal case для наименования.
Например, в данном случае:
ExtFancyButton— директория с блоком.
Компонент называется так же, как и директория.
Например, в данном случае:
ExtFancyButton.tsx— файл входа в блок (будет вызван с пришедшими данными на сервере и гидрирован на клиенте).
<Component-Name>.examples - директория с примерами данных для отображения блока. Используется для отладки.
Например, в данном случае:
ExtFancyButton.examples— директория с примерами к блоку.
Примеры именуются свободно, и имеют расширение
.xml
Например, в данном случае:
default.xml— единственный пример для блока.
Все примеры описываются в xml формате, как содержимое
rss-файла. Пример:
<ExtExchangeRates data-rates='["USD","EUR","CHF","GBP","JPY","AUD","CZK"]'></ExtExchangeRates>
Данные можно передавать с помощью
data-аттрибутов, в компонент они придут как пропсы с такими же
названиями, но сериализованные для удобства:
"123" или
"123.123"),
то в качестве аргумента в компонент будет передано число
'{"a": "b"}' или
'["USD","EUR"]').
Правила разработки находятся в развитии и могут быть изменены в будущем.
Если вы хотите делать ajax запросы, то их возможно совершать только к API, находящемуся на одном домене с вашим сайтом. Например: для сайта rozhdestvenskiy.ru можно совершать ajax запросы только к домену rozhdestvenskiy.ru Запросы, например, к aws.com будут заблокированы политиками CSP При этом надо использовать CORS и нельзя передавать Cookie yandex.ru домена.
Запрещается работать с
window.location и
window.open.
Использование пользовательского компонента не подразумевает под собой размещение рекламы в каком-либо виде. Для обеспечения надлежащей работы Турбо-страниц при размещении рекламы на Турбо-страницах необходимо использовать специальные форматы рекламных блоков, которые доступны в интерфейсе ADFOX(1) или РСЯ(2), и интерфейс Яндекс.Вебмастера для указания соответствующих идентификаторов блоков.
1 – ссылка на хелп ADFOX https://yandex.ru/support/adfox-sites/code/adfox-turbo.html 2 – ссылка на хелп Вебмастера https://yandex.ru/dev/turbo/doc/settings/ads-docpage/
Для создания компонентов-виджетов, загружающих для своей работы внешние скрипты, необходимо использовать существующий компонент ExtEmbed (документация).
Все блоки пишутся строго на
typescript. Точка входя для блока должна экспортировать class или простую (не стрелочную) функцию, названные так же, как и компонент.
Валидные записи:
export class ExtExchangeRates extends React.PureComponent<IProps> {}
export function ExtExchangeRates () {}
Невалидные записи:
export const ExtExchangeRates = () => {}
export default function ExtExchangeRates () {}
При импорте он будет вызван как реакт-компонент, а в качестве пропсов ему будут переданы данные из rss. Внутри компонента можно импортировать стили, которые приедут вместе с ним.
Код компонента доступен по ссылке
/render/<component-name>/<example-name>. Список всех примеров можно
посмотреть на заглавной странице.
pull-request в репозиторий
production?):
Мы используем много самых разнообразных линтеров для контроля качества кода.
.scss) мы используем stylelint.
tsc.
Часть из них запускается перед коммитом, часть — перед пушем в удаленный репозиторий.
Если линтер падает на прекомите, можно сначала попробовать поправить изменения автоматически с помощью команды:
npm run lint:fix.
В случае каких-либо проблем или вопросов вы можете создать
issue.