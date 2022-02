What is it

Tencent Server Web(TSW) 是一套面向 WEB 前端开发者,以提升问题定位效率为初衷,提供 染色抓包 和 全息日志 的 Node.js 基础设施。TSW 关注业务的运维监控能力,适用于 http、https 协议的业务场景,可无缝与现有应用(Koa、Express)进行整合。

TSW 2.0 在 1.0 的基础上抽丝剥茧,辅以现代化的设计模式,去除了 1.0 中的大量糟粕,同时对容器化、云原生更加友好。做到了无侵入、低成本接入。

Highlights

🚀 0 侵入 📒 全息日志 🛠 请求抓包 通过 Hack NodeJS 底层代码实现功能。对原有业务代码 0 侵入。 按照请求聚类的显微镜级别的全息日志,给开发者完美的现场还原。 可抓取 Server 端向外部发送的所有请求的完整包体内容,与后台沟通再无障碍。

Quick Start

1. 安装

npm install --save @tswjs/tsw // yarn add @tswjs/tsw

2. 添加配置文件

配置文件是 TSW 启动时加载进运行时的配置文件,主要声明需要使用的 插件 列表。默认会加载项目根目录下的 tswconfig.js 文件,也可以通过启动参数 -c 或者 --config 来手动指定配置文件路径。

注意事项: 2.0 中没有集成开放平台相关逻辑,而是封装成了一个插件让用户按需使用,详情见插件章节。

配置文件示例:

module .exports = { plugins : [ new MyPlugin({}) ] }

参数列表: | Name | Type | default | Optional | Description | | :-: | :-: | :-: | :-: | :-: | | plugins | Array<Plugin>| - | yes | 插件列表 | | cleanLog | boolean | false | yes | 是否关闭默认打印 | | logLevel | DEBUG/INFO/WARN/ERROR | DEBUG | yes | 设置 log level | | winstonTransports | Array[TransportStream](https://github.com/winstonjs/winston-transport/blob/master/index.d.ts) | - | yes | Winston日志通道 |

3. 启动

npx @tswjs/tsw ./index.js

注意事项:原先 node --inspect ./index.js 中的 CLI 参数如 --inspect 需要转化为环境变量 NODE_OPTIONS 来执行,如 NODE_OPTIONS="--inspect" npx @tswjs/tsw ./index.js 。

使用 ts: 在保证项目有 ts-node 依赖包的情况下,按照如下方式执行即可直接加载 ts 文件。

NODE_OPTIONS= "--require=ts-node/register" npx @tswjs/tsw ./index.ts

CLI (Command Line Interface)

使用 npx @tswjs/tsw --help 来获取 CLI 选项。

Examples

我们提供了一些示例项目以让大家尽快了解该项目。

cd ~ git clone https://github.com/Tencent/TSW.git cd TSW

Koa

cd examples/koa yarn yarn serve 或者 npm run serve curl -v localhost:4443/path/to/foo -X POST -d "hello, server"

Plugins

TSW 核心的实现方式是 Hack NodeJS 自身的 http.request 以及 http.createServer , 以此来实现抓包机制。在服务器处理请求的前后,在服务器向其他服务器发包的前后,等等,都会有相应的事件抛出,以供用户来进行自定义处理。为了让用户更加方便地复用、传播这样一组组自定义处理,我们将他们抽象出来,形成了插件机制。

一个最简单的插件

export .modules = class MyPlugin () { constructor () { this .name = "MyPlugin" } async init(eventBus, config) { eventBus.on( "RESPONSE_CLOSE" , (payload) => { console .log(payload); }) } }

init 方法是必须的,这个方法在插件加载开始时会被调用,可以是同步也可以是异步。

eventBus

eventBus 是通过 new EventEmitter() 得到的。TSW 核心会在各个关键时机触发上面的事件。

key 含义(触发时机) payload DNS_LOOKUP_SUCCESS 在每次 DNS 查询成功之后触发 string \| dns.LookupAddress[] DNS_LOOKUP_ERROR 在每次 DNS 查询失败之后触发 NodeJS.ErrorException RESPONSE_START 在每次服务器开始返回响应(执行 writeHead )时触发 ResponseEventPayload RESPONSE_FINISH 在响应结束时( res.on("finish") )触发 ResponseEventPayload RESPONSE_CLOSE 在底层链接关闭时 ( res.on("close") )触发 ResponseEventPayload REQUEST_START 在每次服务器接受到新的请求时触发 RequestEventPayload

Open Platform

在默认的情况下,TSW 只是会把所有的日志和抓包内容抓取到并且送到事件总线上,以供 插件 消费。所以将日志和抓包内容落地查看一般需要用户自己编写插件以及提供存储,使用成本过于高昂。

因此,TSW 官方提供了公共的服务平台(https://tswjs.org),让用户低成本、更快、更方便地使用 TSW 的特性,详情见 开放平台使用指引。

Cluster

TSW 2.0 是面对容器化和云原生设计的,所以没有内置 Cluster 相关功能,推荐直接使用容器的健康检查来完成服务的无损重启和故障重启机制。对于没有使用容器化方案的场景来说,我们推荐使用 pm2 类似工具来实现多进程模式。

pm2

使用 Ecosystem File

{ "apps" : [ { "name" : "app-name" , "script" : "built/index.js" , "interpreter" : "node" , "interpreter_args" : "./node_modules/@tswjs/tsw/dist/cli.js" , } ] }

{ ... "scripts" : { "start" : "pm2 start ecosystem.config.json" }, ... }

Winston

winston 是什么?

winston 是一个通用且轻量的日志包。 winston 支持多个日志通道,并且可以分别定义日志优先级。除了内置的三个日志传输通道 Console 、 File 、 HTTP ,在 Winston 项目外部还会维护一些传输模块。查看 winston 官方文档。

TSW 2.0 支持使用 winston 传输通道记录日志信息,用户在配置文件中可以添加 winston.transports 实例,日志会落到对应配置中。

一个简单的示例

使用 winston 记录 error 级别 以及 debug 级别以下的日志信息到对应文件中,当前 config 文件配置如下:

module .exports = { winstonTransports : [ new winston.transports.File({ filename : 'error.log' , level : 'error' }), new winston.transports.File({ filename : 'debug.log' , level : 'debug' }) ] }

日志记录

Users

































License

Tencent Server Web 的开源协议为 MIT, 详情参见 LICENSE 。