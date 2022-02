Conflux

Blazing Fast

~100 kB import

Uses streams, minimizing memory overhead

Compatibility

Chrome ✅ Safari ✅ Edge ✅ Firefox ✅

Examples

Usage

Importing Conflux

Package Manager

yarn add @transcend-io/conflux npm install --save @transcend-io/conflux

import { Reader, Writer } from '@transcend-io/conflux' ;

CDN

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/@transcend-io/conflux@3" > </ script >

const { Reader, Writer } = window .conflux;

Creating a ZIP

Example using ReadableStream#pipeThrough

import { Writer } from '@transcend-io/conflux' ; import streamSaver from 'streamsaver' ; const s3 = 'https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bencmbrook/' ; const files = [ 'NYT.txt' , 'water.png' , 'Earth.jpg' ].values(); const myReadable = new ReadableStream({ async pull(controller) { const { done, value } = files.next(); if (done) return controller.close(); const { body } = await fetch(s3 + value); return controller.enqueue({ name : `/ ${value} ` , stream : () => body, }); }, }); myReadable .pipeThrough( new Writer()) .pipeTo(streamSaver.createWriteStream( 'conflux.zip' ));

Example using writer.write

import { Writer } from '@transcend-io/conflux' ; import streamSaver from 'streamsaver' ; const { readable, writable } = new Writer(); const writer = writable.getWriter(); const fileStream = streamSaver.createWriteStream( 'conflux.zip' ); writer.write({ name : '/cat.txt' , lastModified : new Date ( 0 ), stream : () => new Response( 'mjau' ).body, }); readable.pipeTo(fileStream); writer.close();

Incorporating other streams

import { Writer } from '@transcend-io/conflux' ; import streamSaver from 'streamsaver' ; const { readable, writable } = new Writer(); const writer = writable.getWriter(); const reader = readable.getReader(); const fileStream = streamSaver.createWriteStream( 'conflux.zip' ); ( async ( ) => { writer.write({ name : '/cat.txt' , lastModified : new Date ( 0 ), stream : () => new Response( 'mjau' ).body, }); const imgStream = await fetch( 'https://s3-us-west-2.amazonaws.com/bencmbrook/Earth.jpg' , ).then( ( r ) => r.body); writer.write({ name : '/Earth.jpg' , lastModified : new Date ( 0 ), stream : () => imgStream, }); readable.pipeTo(fileStream); writer.close(); })();

Reading ZIP files

import { Reader } from '@transcend-io/conflux' ; fetch( 'https://cdn.jsdelivr.net/gh/Stuk/jszip/test/ref/deflate.zip' ).then( async (res) => { const zip = await res.blob(); for await ( const entry of Reader(zip)) { console .log(entry); } }, );

Supporting Firefox

Firefox does not support ReadableStream#pipeThrough, since it does not have WritableStream or TransformStream support yet. Conflux ponyfills TransformStream out of the box in Firefox, but if you're using the myReadable.pipeThrough and plan to support Firefox, you'll want to ponyfill ReadableStream like so:

import { ReadableStream as ReadableStreamPonyfill } from 'web-streams-polyfill/ponyfill' ; const ModernReadableStream = window .WritableStream ? window .ReadableStream : ReadableStreamPonyfill; const myReadable = new ModernReadableStream({ async pull(controller) { return controller.enqueue({ name : `/firefox.txt` , stream : () => new Response.body( 'Firefox works!' ), }); }, }); myReadable .pipeThrough( new Writer()) .pipeTo(streamSaver.createWriteStream( 'conflux.zip' ));

