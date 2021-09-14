openbase logo
openbase logo
CategoriesLeaderboard

@tinajs/tina

by tinajs
1.8.3 (see all)

💃 一款轻巧的渐进式微信小程序框架

Home
npm
GitHub
CDN

Overview

DocumentationTutorialsReviewsMaintenanceDependenciesVersionsAlternatives
Showing:

Popularity

Downloads/wk

13

GitHub Stars

1.2K

Maintenance

Last Commit

5mos ago

Contributors

12

Package

Dependencies

6

License

Apache-2.0

Type Definitions

Built-In

Tree-Shakeable

No?

Categories

Reviews

Be the first to rate

Readme

Tina.js

一款轻巧的渐进式微信小程序框架

npm license PRs Welcome Chat

特性

  • 🐝 轻盈小巧

    核心框架打包后仅

  • 🙋‍♀️ 极易上手

    保留 MINA (微信小程序官方框架) 的大部分 API 设计；无论你有无小程序开发经验，都可以轻松过渡上手。

  • 📈 渐进增强

    我们已经为你准备好了 状态管理器 (比如 Redux)、Immutable.js路由增强 等扩展，当然你也可以 自己编写一个新的插件

NPM 与单文件组件

结合我们为你准备的 mina-webpack，还能够为你的小程序项目带来：

  • 🍢 Mina 单文件组件 / 页面
  • 📦 NPM（没错！除了一般的包，你还可以分享或下载独立的 Mina 组件）
  • 🔮 以及 Webpack 附带的其他能力，如 Babel、PostCSS、代码压缩等功能。

一个简单的例子

浏览更多示例

浏览更多使用 Tina.js 的示例 🔰

文档

如果你已经熟悉传统的小程序开发，那么上手 tina 将会非常简单。

接下来，请前往 📖 tina.js.org 查阅更详尽的指南。

Showcase

小程序码项目
wxcodeHacker News 热点 🔥
https://github.com/tinajs/tina-hackernews
wxcode快资讯
@lizheming
wxcode即刻App
@ruguoapp
wxcode选个电影
@leadream
wxcode小鹿选房
fanggeek.com
wxcode魔性壁纸 😀
neobaran.com
wxcode和教育语智通 教师版
wxcode库音 COOLVOX
coolvox.com
wxcodeCHA蛋
chaotag.com

你也已经在使用 Tina.js 了吗？请在这里告诉我们 💪。

License

FOSSA Status

Apache-2.0 © yelo, 2017 - present

Rate & Review

Great Documentation0
Easy to Use0
Performant0
Highly Customizable0
Bleeding Edge0
Responsive Maintainers0
Poor Documentation0
Hard to Use0
Slow0
Buggy0
Abandoned0
Unwelcoming Community0
100
No reviews found
Be the first to rate

Alternatives

No alternatives found

Tutorials

No tutorials found
Add a tutorial