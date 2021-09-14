一款轻巧的渐进式微信小程序框架
🐝 轻盈小巧
核心框架打包后仅 。
🙋♀️ 极易上手
保留 MINA (微信小程序官方框架) 的大部分 API 设计；无论你有无小程序开发经验，都可以轻松过渡上手。
📈 渐进增强
我们已经为你准备好了 状态管理器 (比如 Redux)、Immutable.js、路由增强 等扩展，当然你也可以 自己编写一个新的插件。
结合我们为你准备的 mina-webpack，还能够为你的小程序项目带来：
如果你已经熟悉传统的小程序开发，那么上手 tina 将会非常简单。
接下来，请前往 📖 tina.js.org 查阅更详尽的指南。
|小程序码
|项目
|Hacker News 热点 🔥
https://github.com/tinajs/tina-hackernews
|快资讯
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|即刻App
@ruguoapp
|选个电影
@leadream
|小鹿选房
fanggeek.com
|魔性壁纸 😀
neobaran.com
|和教育语智通 教师版
|库音 COOLVOX
coolvox.com
|CHA蛋
chaotag.com
你也已经在使用 Tina.js 了吗？请在这里告诉我们 💪。
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