Introduction

Tiledesk-server is the server engine of Tiledesk. Tiledesk is an Open Source Live Chat platform with integrated ChatBot written in NodeJs and Express. Build your own customer support with a multi-channel platform for Web, Android and iOS. More info here https://www.tiledesk.com.

You can find more info here: https://developer.tiledesk.com

Prerequisites

Nodejs and npm installed. Suggested versions are NodeJS 12.20.2 and NPM 6.14.11

MongoDb installed

Running Tiledesk Server

Run locally with npm

Steps to run with npm:

npm install -g @tiledesk/tiledesk- server mongodb-runner mongodb-runner start curl https://raw.githubusercontent.com/Tiledesk/tiledesk- server /master/.env.sample nano .env #configure .env file properly tiledesk- server

If you want to load .env file from another path: DOTENV_PATH=/MY/ABSOLUTE/PATH/.env tiledesk-server

Note: If installation with -g fails due to permission problems (npm ERR! code 'EACCES'), please refer to this link.

Using Docker

Configure .env file

curl https: nano .env #configure .env file properly

Running

If you want to run tiledesk and mongo with docker run :

docker run --name tiledesk-mongo -d mongo docker run - p 3000 : 3000 --env DATABASE_URI= "mongodb://mongo/tiledesk-server" --env-file .env --link tiledesk-mongo:mongo tiledesk/tiledesk-server

Otherwise if you want to run tiledesk only with docker run :

docker run - p 3000 : 3000 --env DATABASE_URI= "mongodb://YOUR_MONGO_INSTALLATION_ENDPOINT/tiledesk-server" --env-file .env tiledesk/tiledesk-server

Install from source code

Clone this repo

Install dependencies with npm install

Configure the tiledesk .env file. You can see an example in the file .env.sample under the root folder. Rename it from .env.sample to .env and configure it properly.

Run the app with the command npm start or with nodemon if you want monitoring and auto reload. Install nodemon with npm install -g nodemon

Deploy on Heroku

Deploy with button:

