Super fast and light react npm package for zooming, panning and pinching html elements in easy way

Features

🚀 Fast and easy to use

🏭 Light, without external dependencies

💎 Mobile gestures, touchpad gestures and desktop mouse events support

🎁 Powerful context usage, which gives you a lot of freedom

🔧 Highly customizable

👑 Animations and Utils to create own tools

Install

npm install --save react-zoom-pan-pinch

or

yarn add react-zoom-pan-pinch

Usage

import React, { Component } from "react" ; import { TransformWrapper, TransformComponent } from "react-zoom-pan-pinch" ; class Example extends Component { render() { return ( < TransformWrapper > < TransformComponent > < img src = "image.jpg" alt = "test" /> </ TransformComponent > </ TransformWrapper > ); } }

or

import React, { Component } from "react" ; import { TransformWrapper, TransformComponent } from "react-zoom-pan-pinch" ; class Example extends Component { render() { return ( < TransformWrapper initialScale = {1} initialPositionX = {200} initialPositionY = {100} > {({ zoomIn, zoomOut, resetTransform, ...rest }) => ( < React.Fragment > < div className = "tools" > < button onClick = {() => zoomIn()}>+ </ button > < button onClick = {() => zoomOut()}>- </ button > < button onClick = {() => resetTransform()}>x </ button > </ div > < TransformComponent > < img src = "image.jpg" alt = "test" /> < div > Example text </ div > </ TransformComponent > </ React.Fragment > )} </ TransformWrapper > ); } }

License

MIT © prc5