NestJS Passport Strategy for Firebase Auth using Firebase Admin SDK

Installation

Install peer dependencies

npm install passport passport-jwt npm install --save-dev @types/passport-jwt

Install @nestjs/passport for authentication

npm install @nestjs/passport

Install strategy

npm install @tfarras/nestjs-firebase-auth

Important

To work with Firebase Auth you need to configure and initialize your firebase app. For this purpose you can use my module for firebase-admin.

Create strategy

import { Injectable } from "@nestjs/common" ; import { PassportStrategy } from "@nestjs/passport" ; import { ExtractJwt } from 'passport-jwt' ; import { FirebaseAuthStrategy } from '@tfarras/nestjs-firebase-auth' ; () export class FirebaseStrategy extends PassportStrategy(FirebaseAuthStrategy, 'firebase' ) { public constructor ( ) { super ({ extractor: ExtractJwt.fromAuthHeaderAsBearerToken(), }); } }

Note: You should provide an extractor. More information about passport-jwt extractors you can find here: http://www.passportjs.org/packages/passport-jwt/#included-extractors

Create AuthModule and provide created strategy

import { Module } from "@nestjs/common" ; import { PassportModule } from "@nestjs/passport" ; import { FirebaseStrategy } from "./firebase.strategy" ; ({ imports: [PassportModule], providers: [FirebaseStrategy], exports: [FirebaseStrategy], controllers: [], }) export class AuthModule { }

Import AuthModule into AppModule

import { FirebaseAdminCoreModule } from '@tfarras/nestjs-firebase-admin' ; import { Module } from '@nestjs/common' ; import { ConfigModule, ConfigService } from 'nestjs-config' ; import { AppController } from './app.controller' ; import { AppService } from './app.service' ; import { AuthModule } from './auth/auth.module' ; import * as path from 'path' ; ({ imports: [ ConfigModule.load(path.resolve(__dirname, 'config' , '**' , '!(*.d).{ts,js}' )), FirebaseAdminCoreModule.forRootAsync({ useFactory: ( config: ConfigService ) => config.get( 'firebase' ), inject: [ConfigService], }), AuthModule, ], controllers: [AppController], providers: [AppService], }) export class AppModule { }

Protect your routes

import { Controller, Get, Inject, UseGuards } from '@nestjs/common' ; import { AuthGuard } from '@nestjs/passport' ; import { FirebaseAdminSDK, FIREBASE_ADMIN_INJECT } from '@tfarras/nestjs-firebase-admin' ; import { AppService } from './app.service' ; () export class AppController { constructor ( private readonly appService: AppService, (FIREBASE_ADMIN_INJECT) private readonly fireSDK: FirebaseAdminSDK, ) { } () (AuthGuard( 'firebase' )) getHello() { return this .fireSDK.auth().listUsers(); } }

Custom second validation

In cases when you want to validate also if user exists in your database, or anything else after successfull Firebase validation you can define custom validate method in your strategy.

Example