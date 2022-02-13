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@textbus/core

by huabi
2.0.0-alpha.23 (see all)

TextBus 是一个组件化的、数据驱动的 web 富文本框架，同时也可以作为一个开箱即用的富文本编辑器，拥有非常好的扩展性和可定制性，是构建复杂富文本的不二之选！

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8d ago

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3

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GPL-3.0-only

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Tree-Shakeable

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TextBus 富文本编辑器 2.0 内测版

如果你还在使用 1.0 版本，请访问 TextBus 1.*

我们一直致力于让富文本开发也能像普通前端框架一样，通过简明易懂的 api 和少量的约定，即可编写出健壮的，可预期的行为。在 TextBus 1.0 的时，我们为此做了非常多的探索和努力，取得了不错的成果，但也因为如此，1.0 的设计在某些方面还留下一些遗憾。

幸运的是，TextBus 2.0 即将面世，我们在 1.0 的成果之上，重新设计了整个架构，致力于更简洁的 api，更友好的开发接入方式。

  • 重新设计了组件系统，去掉了大家难以理解的装饰器，改为用类似 vue 的 setup 形式开发组件，并提供了一系列的 hooks 供大家定制交互行为
  • 重新设计了数据模型，可根据用户的操作生成特定的底层原子命令，这让细粒度的历史记录和文档协同成为可能
  • 核心架构脱离了具体平台，让 TextBus 的能力不仅限于在 PC 端，通过编写特定的中间层，可以方便的在移动端，甚至小程序上实现丰富的富文本能力
  • 重写了渲染层，现在 TextBus 2.0 大多数情况下更新视图仅需要 1ms 时间，比 1.0 性能更好

使用文档

TextBus 中文指南

本地开发

TextBus 采用 lerna 作为多模块管理，全局安装 lerna。

npm install lerna -g

克隆 TextBus 仓库，并安装依赖。

git clone git@github.com:textbus/textbus.git
cd textbus
lerna bootstrap --hoist

启动开发环境。

npm start

官网地址

TextBus 官网 2.0 文档正在编辑中，官网目前仅为 1.0 文档

如果在官网还不能找到你想了解的问题，你可以加入 TextBus 的官方 QQ 群：786923770。你也可以直接扫码加入：

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